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Голова парламенту Словаччини підтримав заборону зерна з України

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 31 серпня 2023, 21:23

Спікер словацького парламенту Борис Коллар закликав уряд Словаччини спільно з Польщею і Угорщиною продовжити заборону на ввезення агропродукції з України після 15 вересня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо"

Деталі: Коллар зазначив, що заборона на імпорт зерна з України закінчується 15 вересня, і, за його словами, є інформація, що Польща та Угорщина в односторонньому порядку закриють свої кордони для української продукції. При цьому про заборону транзиту мова не йде. 

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Він звернувся до прем'єр-міністра Людовіта Одора з проханням ввести заборону на імпорт українського зерна з 16 вересня.
Коллар підкреслив, що відсутність такої заборони може призвести до краху багатьох господарств і попередив про можливу хвилю заворушень у селі, яка може перекинутися на міста.

Коллар зазначив, що підтримка України, яка захищається від Росії, у Словаччині зменшується, а відсутність рішень щодо зерна може призвести до протидії подальшій допомозі. Він попередив, що "люди на селі почнуть бунтувати, перетягнуть на свій бік інших", і додав, що "буде на їхньому боці". 

Він також зазначив, що хоча він є великим прихильником допомоги Україні, "мудрі рішення теж можуть допомогти".

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Цьому передувало: Комісар ЄС із питань сільського господарства Януш Войцеховський, який представляє Польщу, 31 серпня підтримав продовження тимчасової заборони на імпорт українського зерна в п’ятьох країн Євросоюзу.

Україна наполягає, що одностороннє продовження заборони порушить правила спільного ринку та Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Зараз Польща перебуває в розпалі виборчої кампанії, призначеної на 15 жовтня, де керівна партія "Право і справедливість" (PiS) намагається виграти третій термін поспіль.

Читайте також, якими аргументами у зерновій суперечці відстоюють свою позицію Україна та Польща.

Теми: зерноСловаччинаУгорщинаПольща
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