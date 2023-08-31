Глава парламента Словакии поддержал запрет зерна из Украины
Спикер словацкого парламента Борис Коллар призвал правительство Словакии совместно с Польшей и Венгрией продлить запрет на ввоз агропродукции из Украины после 15 сентября.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио"
Детали: Коллар отметил, что запрет на импорт зерна из Украины истекает 15 сентября, и, по его словам, есть информация, что Польша и Венгрия в одностороннем порядке закроют свои границы для украинской продукции. При этом о запрете транзита речь не идет.
Он обратился к премьер-министру Людовиту Одору с просьбой ввести запрет на импорт украинского зерна с 16 сентября.
Коллар подчеркнул, что отсутствие такого запрета может привести к краху многих хозяйств и предупредил о возможной волне беспорядков в селах, которая может опрокинуться на города.
Коллар отметил, что поддержка Украины, которая защищается от России, в Словакии уменьшается, а отсутствие решений по зерну может привести к противодействию дальнейшей помощи. Он предупредил, что "люди в селе начнут бунтовать, перетащат на свою сторону других", и добавил, что "будет на их стороне".
Он также отметил, что хотя он является большим сторонником помощи Украине, "мудрые решения тоже могут помочь".
Этому предшествовало: Комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, представляющий Польшу, 31 августа поддержал продление временного запрета на импорт украинского зерна в пять стран Евросоюза.
Украина настаивает, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.
Сейчас Польша находится в разгаре избирательной кампании, назначенной на 15 октября, где правящая партия "Право и справедливость" (PiS) пытается выиграть третий срок подряд.
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