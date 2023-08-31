Президент Сербії пообіцяв послу України подальшу підтримку
Четвер, 31 серпня 2023, 22:05
Сербський президент Александар Вучич розповів про "чесну й відкриту" зустріч із українським послом у Белграді Володимиром Толкачем.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Instagram Вучича
Деталі: Президент Сербії заявив, що розмова з українським послом стосувалась "двостороннього співробітництва, поліпшення спільних відносин між нашими країнами, регіональних та світових проблемах, а також ситуації в Україні".
Реклама:
Пряма мова Вучича: "Я ще раз підтвердив позицію Сербії щодо непорушності кордонів і поваги до Статуту ООН, наголосивши, що ми поважаємо територіальну цілісність України і продовжуватимемо це робити в майбутньому".
Переглянути цей допис в Instagram
ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- Минулого тижня президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм сербським колегою Александаром Вучичем під час неформального саміту країн Західних Балкан в Афінах.
- До цього президенти Сербії та України зустрічались 1 червня – тоді Зеленський та Вучич недовго говорили віч-на-віч на полях саміту Європейської політичної спільноти в молдовській Бульбоаці.
- Після останньої зустрічі сербська прем'єрка Ана Брнабич дистанційно взяла участь у Кримській платформі, але потім у МЗС Сербії заявили, що Белград не схвалював текст декларації платформи, тому що "він виходить за рамки, які є прийнятними для нас".