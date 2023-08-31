Президент Сербії пообіцяв послу України подальшу підтримку

Сербський президент Александар Вучич розповів про "чесну й відкриту" зустріч із українським послом у Белграді Володимиром Толкачем.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Instagram Вучича

Деталі: Президент Сербії заявив, що розмова з українським послом стосувалась "двостороннього співробітництва, поліпшення спільних відносин між нашими країнами, регіональних та світових проблемах, а також ситуації в Україні".

Реклама:

Пряма мова Вучича: "Я ще раз підтвердив позицію Сербії щодо непорушності кордонів і поваги до Статуту ООН, наголосивши, що ми поважаємо територіальну цілісність України і продовжуватимемо це робити в майбутньому".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: