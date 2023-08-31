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Президент Сербии пообещал послу Украины дальнейшую поддержку

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 31 августа 2023, 22:05
Президент Сербии пообещал послу Украины дальнейшую поддержку
Владимир Толкач и Александар Вучич, фото из Instagram buducnostsrbijeav

Сербский президент Александар Вучич рассказал о "честной и открытой" встрече с украинским послом в Белграде Владимиром Толкачем.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Instagram Вучича

Детали: Президент Сербии заявил, что разговор с украинским послом касался "двустороннего сотрудничества, улучшения общих отношений между нашими странами, региональных и мировых проблемах, а также ситуации в Украине".

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Прямая речь Вучича: "Я еще раз подтвердил позицию Сербии относительно нерушимости границ и уважения к Уставу ООН, подчеркнув, что мы уважаем территориальную целостность Украины и будем продолжать это делать в будущем".

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Допис, поширений Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим сербским коллегой Александаром Вучичем во время неформального саммита стран Западных Балкан в Афинах.
  • До этого президенты Сербии и Украины встречались 1 июня – тогда Зеленский и Вучич недолго говорили с глазу на глаз на полях саммита Европейского политического сообщества в молдавской Бульбоаке.
  • После последней встречи сербский премьер Ана Брнабич дистанционно приняла участие в Крымской платформе, но потом в МИД Сербии заявили, что Белград не одобрял текст декларации платформы, потому что "он выходит за рамки, которые являются приемлемыми для нас".

Темы: СербияУкраинадипломатические отношения
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