Президент Сербии пообещал послу Украины дальнейшую поддержку

Сербский президент Александар Вучич рассказал о "честной и открытой" встрече с украинским послом в Белграде Владимиром Толкачем.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Instagram Вучича

Детали: Президент Сербии заявил, что разговор с украинским послом касался "двустороннего сотрудничества, улучшения общих отношений между нашими странами, региональных и мировых проблемах, а также ситуации в Украине".

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Прямая речь Вучича: "Я еще раз подтвердил позицию Сербии относительно нерушимости границ и уважения к Уставу ООН, подчеркнув, что мы уважаем территориальную целостность Украины и будем продолжать это делать в будущем".

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