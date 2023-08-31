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Боррель: Україна має стати членом ЄС, добре б зафіксувати "горизонт" для нових членів

"Європейська правда"Четвер, 31 серпня 2023, 22:35
Боррель: Україна має стати членом ЄС, добре б зафіксувати горизонт для нових членів
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Високий представник Європейського Союзу з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтримав визначення орієнтовного часу вступу до Євросоюзу нових членів.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: На пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ в іспанському Толедо топ-дипломат Євросоюзу вказав, що питання розширення "витало над нашими дискусіями".

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Пряма мова: "Україна повинна стати членом ЄС, Західні Балкани – теж, і швидко. Гадаю, війна в Україні мала побічним ефектом прискорення процесу розширення – який, однозначно, є процесом на основі заслуг: держава-кандидат стане членом, коли виконає всі умови.

Але водночас, на мою думку, непогано б зафіксувати політичну ціль, горизонт, аби надати політичному процесу поштовх. І звісно, (поштовх – ред.) для нас, бо ми теж повинні готуватись до розширення, яке може призвести до появи десятьох нових членів".

Деталі: Боррель не уточнив, яких саме нових 10 членів ЄС він має на увазі.

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За його словами, "часова мета" розширення ЄС може "мобілізувати нашу енергію та енергію держав-кандидатів".

Цьому передувало: 28 серпня президент Європейської ради Шарль Мішель на форумі в словенському курортному місті Блед заявив, що Європейський Союз повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року.

Перед присутніми лідерами він підкреслив, що розширення ЄС є і залишатиметься процесом, заснованим на заслугах, оскільки членство в ЄС несе як обов’язки, так і переваги.

У Європейській комісії, однак, заклик готуватись до розширення Європейського Союзу на конкретний рік не підтримали.

Теми: ЄСєвроінтеграціяУкраїна
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