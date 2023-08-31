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Боррель: Украина должна стать членом ЕС, хорошо бы зафиксировать "горизонт" для новых членов

"Европейская правда"Четверг, 31 августа 2023, 22:35
Боррель: Украина должна стать членом ЕС, хорошо бы зафиксировать горизонт для новых членов
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал определение ориентировочного времени вступления в Евросоюз новых членов.

Источник: "Европейская правда"

Детали: На пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел в испанском Толедо топ-дипломат Евросоюза указал, что вопрос расширения "витал над нашими дискуссиями".

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Прямая речь: "Украина должна стать членом ЕС, Западные Балканы – тоже, и быстро. Думаю, война в Украине имела побочным эффектом ускорение процесса расширения – который, однозначно, является процессом на основе заслуг: государство-кандидат станет членом, когда выполнит все условия.

Но в то же время, по моему мнению, неплохо бы зафиксировать политическую цель, горизонт, чтобы придать политическому процессу толчок. И конечно, (толчок – ред.) для нас, потому что мы тоже должны готовиться к расширению, которое может привести к появлению десяти новых членов".

Детали: Боррель не уточнил, каких именно новых 10 членов ЕС он имеет в виду.

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По его словам, "временная цель" расширения ЕС может "мобилизовать нашу энергию и энергию государств-кандидатов".

Этому предшествовало: 28 августа президент Европейского совета Шарль Мишель на форуме в словенском курортном городе Блед заявил, что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году.

Перед собравшимися лидерами он подчеркнул, что расширение ЕС является и будет оставаться процессом, основанным на заслугах, поскольку членство в ЕС несет как обязанности, так и преимущества.

В Европейской комиссии, однако, призыв готовиться к расширению Европейского Союза на конкретный год не поддержали.

Темы: ЕСевроинтеграцияУкраина
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