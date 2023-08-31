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Зеленський: Україні треба подбати про безбар’єрність для 1,5 мільйона людей

Олена РощінаЧетвер, 31 серпня 2023, 22:53
Зеленський: Україні треба подбати про безбар’єрність для 1,5 мільйона людей
Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами КПІ, фото Офсі президента

Україна має створити зразкове безбар’єрне середовище, бо після закінчення війни буде велика кількість ветеранів і цивільних, які зазнали ушкоджень унаслідок бойових дій.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час спілкування з університетською спільнотою "Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського", цитує Офіс президента

Деталі: Глава держави зазначив, що розвитком напряму безбар’єрності має займатися держава спільно з місцевими громадами.

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Він наголосив, що в кожному регіоні обсяги необхідних робіт будуть різними, адже вирізнятиметься ступінь руйнування інфраструктури населених пунктів. Також різною буде кількість людей із травмами.

На думку Зеленського, в питанні безбар’єрності варто використовувати найкращий світовий досвід, але багато чого Україні доведеться створювати самостійно, адже за останні роки ніхто не стикався з необхідністю забезпечення умов для такої великої кількості людей.

Пряма мова: "Міністерство ветеранів має змінити політику загалом. Вони розвиватимуть політики, впроваджуватимуть відповідне законодавство для 1,5 мільйона людей. Буде велика кількість. Ми маємо бути прикладом безбар’єрності".

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Теми: Зеленськийвійнасуспільство
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