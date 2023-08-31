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Зеленский: Украине надо позаботиться о безбарьерности для 1,5 миллиона человек

Елена РощинаЧетверг, 31 августа 2023, 22:53
Зеленский: Украине надо позаботиться о безбарьерности для 1,5 миллиона человек
Владимир Зеленский во время общения со студентами КПИ, фото Офиса президента

Украина должна создать образцовую безбарьерную среду, потому что после окончания войны будет большое количество ветеранов и гражданских, которые получили повреждения в результате боевых действий.

Источник: президент Владимир Зеленский во время общения с университетским сообществом "Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского", цитирует Офис президента

Детали: Глава государства отметил, что развитием направления безбарьерности должно заниматься государство совместно с местными общинами.

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Он подчеркнул, что в каждом регионе объемы необходимых работ будут разными, так как будет отличаться степень разрушения инфраструктуры населенных пунктов. Также разным будет количество людей с травмами.

По мнению Зеленского, в вопросе безбарьерности следует использовать наилучший мировой опыт, но многое Украине придется создавать самостоятельно, ведь за последние годы никто не сталкивался с необходимостью обеспечения условий для такого большого количества людей.

Прямая речь: "Министерство ветеранов должно изменить политику в целом. Они будут развивать политики, внедрять соответствующее законодательство для 1,5 миллиона человек. Будет большое количество. Мы должны быть примером безбарьерности".

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Темы: Зеленскийвойнаобщество
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