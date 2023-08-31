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Зеленський про повернення біженців: Заради кого ми воюємо, якщо людей тут немає

Олена РощінаЧетвер, 31 серпня 2023, 23:33
Зеленський про повернення біженців: Заради кого ми воюємо, якщо людей тут немає
Володимир Зеленський відповів на запитання студентів КПІ, фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський вважає, що для повернення людей в Україну потрібна не лише перемога, а й бажання самих біженців повернутися.

Джерело: Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами КПІ 31 серпня, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я підтримую наші Збройні сили, наших військових, коли вони кажуть, що ми за те, щоб життя поверталося. І якщо життя не повертатиметься в цивільний простір... буде складно все. Не зрозуміло, заради кого ми воюємо, і заради чого, якщо людей тут немає".

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Деталі: Говорячи про умови повернення людей із-за кордону, Зеленський назвав "перемогу як фактор номер один". 

"Бажання – не порожні слова, а бажання бути тут, – це фактор номер два. Максимальна спрощена можливість тут будувати своє майбутнє", – додав президент.

Він наголосив, що без народу України неможливо перемогти в цій війні, "тому що заробітну плату нашим військовим платять усі".

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Пряма мова: "Люди, які десь за кордоном з різних причин, – вони теж повинні хотіти повернутися. Будувати державу. Бути патріотом не тільки на вулицях, а бути патріотом у роботі. Хотіти що-небудь зробити для України".

Теми: Зеленськийбіженцівійна
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