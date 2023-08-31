Зеленский о возвращении беженцев: Ради кого мы воюем, если людей здесь нет

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для возвращения людей в Украину нужна не только победа, но и желание самих беженцев вернуться.

Источник: Владимир Зеленский во время общения со студентами КПИ 31 августа, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я поддерживаю наши Вооруженные силы, наших военных, когда они говорят, что мы за то, чтобы жизнь возвращалась. И если жизнь не будет возвращаться в гражданское пространство... будет сложно все. Не понятно, ради кого мы воюем, и ради чего, если людей здесь нет".

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Детали: Говоря об условиях возвращения людей из-за границы, Зеленский назвал "победу как фактор номер один".

"Желание – не пустые слова, а желание быть здесь, – это фактор номер два. Максимальная упрощенная возможность здесь строить свое будущее", – добавил президент.

Он отметил, что без народа Украины невозможно победить в этой войне, "потому что заработную плату нашим военным платят все".

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Прямая речь: "Люди, которые где-то за границей по разным причинам, – они тоже должны хотеть вернуться. Строить государство. Быть патриотом не только на улицах, а быть патриотом в работе. Хотеть что-нибудь сделать для Украины".