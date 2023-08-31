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"Динамо" і "Дніпро-1" вилетіли з єврокубків

Четвер, 31 серпня 2023, 23:49
Динамо і Дніпро-1 вилетіли з єврокубків
"Динамо", фото з Facebook ФК "Динамо"

Українські футбольні команди "Динамо" і "Дніпро-1" більше не братимуть участь у змаганнях єврокубків у цьому сезоні.

Джерело: "Суспільне спорт"

Деталі: "Динамо" припинило виступи у єврокубках. У плей-оф раунді Ліги конференцій кияни зазнаил поразки від турецького "Бешикташа".

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Протистояння у плей-оф раунді проти "Бешикташа" київська команда розпочала з поразки у Бухаресті з рахунком 2:3. Однак зберігала шанси на прохід у груповий раунд - для цього треба було обігрувати турецьку команду у другому поєдинку.

Між матчами проти "Бешикташа" кияни не мали поєдинків – гру проти "Вереса" у п'ятому турі УПЛ було перенесено. Попри це, здолати турецьку команду у протистоянні "Динамо" не змогло.

"Динамо" вперше за 18 років не матиме "єврокубкової осені".

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"Дніпро-1" вибув у плей-оф раунді Ліги конференцій. У матчі-відповіді віцечемпіон України програв з рахунком 1:2 "Спартаку" із Трнави.

Плей-оф раунд кваліфікації Ліги конференції – третій єврокубковий турнір для дніпровців. Спочатку команда вибула з Ліги чемпіонів від "Панатінаїкоса", а потім вилетіла з Ліги Європи празької "Славії".

Перший матч проти "Спартака" із словацької Трнави "Дніпро-1" проводив під керівництвом нового тренера: після поразки від "Оболоні" (1:2) Олександр Кучер подав у відставку, а тимчасовим наставником став Валерій Городов. 

Стартовий поєдинок у плей-оф раунді Ліги конференцій дніпряни завершили нічиєю з рахунком 1:1.

Номінально домашній матч проти "Спартака" українська команда проводила у словацькому місті Кошице. У цій грі "Дніпро-1" не міг розраховувати на півзахисників Едуарда Сарапія та Ігора Когута, які отримали червоні картки у попередній зустрічі команд.

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