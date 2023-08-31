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"Динамо" и "Днепр-1" вылетели из еврокубков

Четверг, 31 августа 2023, 23:49
Динамо и Днепр-1 вылетели из еврокубков
"Динамо", фото из Facebook ФК "Динамо"

Украинские футбольные команды "Динамо" и "Днепр-1" больше не будут участвовать в соревнованиях еврокубков в этом сезоне.

Источник: "Суспільне спорт"

Детали: "Динамо" прекратило выступления в еврокубках. В плей-офф раунде Лиги конференций киевляне потерпели поражение от турецкого "Бешикташа".

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Противостояние в плей-офф раунде против "Бешикташа" киевская команда начала с поражения в Бухаресте со счетом 2:3. Однако сохраняла шансы на проход в групповой раунд – для этого надо было обыгрывать турецкую команду во втором поединке.

Между матчами против "Бешикташа" у киевлян не было поединков – игра против "Вереса" в пятом туре УПЛ была перенесена. Несмотря на это, одолеть турецкую команду в противостоянии "Динамо" не смогло.

"Динамо" впервые за 18 лет не будет иметь "еврокубковой осени".

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"Днепр-1" выбыл в плей-офф раунде Лиги конференций. В ответном матче вице-чемпион Украины проиграл со счетом 1:2 "Спартаку" из Трнавы.

Плей-офф раунд квалификации Лиги конференции – третий еврокубковый турнир для днепровцев. Сначала команда выбыла из Лиги чемпионов от "Панатинаикоса", а затем вылетела из Лиги Европы пражской "Славии".

Первый матч против "Спартака" из словацкой Трнавы "Днепр-1" проводил под руководством нового тренера: после поражения от "Оболони" (1:2) Александр Кучер подал в отставку, а временным наставником стал Валерий Городов. 

Стартовый поединок в плей-офф раунде Лиги конференций днепряне завершили ничьей со счетом 1:1.

Номинально домашний матч против "Спартака" украинская команда проводила в словацком городе Кошице. В этой игре "Днепр-1" не мог рассчитывать на полузащитников Эдуарда Сарапия и Игоря Когута, которые получили красные карточки в предыдущей встрече команд.

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