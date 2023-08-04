Кремль намагається показати сприятливі умови для залучення в армію добровольців – ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що Кремль намагається створити і продемонструвати сприятливі умови для залучення добровольців на службу в армію.

Джерело: ISW

Деталі: В огляді вказують на те, що Кремль "намагається створити сприятливі умови для залучення добровольців до служби в російських збройних силах".

Зазначається, що президент Росії Володимир Путін підписав указ про обов'язкове державне страхування життя і здоров'я добровольців і мобілізованих, які беруть участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну.

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Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Міністерство оборони Росії набрало понад 231 000 добровольців у період з січня по липень 2023 року, і зазначив, що завдання Росії – "зробити контрактну службу максимально престижною".

Російська служба BBC повідомила, що заявлена Медведєвим кількість добровольців, якщо вона відповідає дійсності, швидше за все, не представляє лише новобранців із числа цивільних, оскільки МО Росії набирає персонал з групи "Вагнера", який погодився підписати військові контракти, і призовників.

У звіті зазначається, що Міністерство оборони Росії не оснащує російські підрозділи територіальної оборони, що діють на західному міжнародному кордоні Росії.

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Зокрема, російський "воєнкор" зауважив, що МО Росії не забезпечило бійців загонів територіальної оборони Бєлгородської та Курської областей бойовими кулеметами, натомість запропонувавши їм мисливські рушниці.

Водночас, за даними аналітиків, у Республіці Башкортостан сформовано добровольчий полк, який складається щонайменше з 10 добровольчих загонів і батальйонів.

Щодо українського контрнаступу у в огляді вказують, що українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту 3 серпня і, за повідомленнями, просунулися вперед на деяких напрямках.

Зокрема, на лінії Куп'янськ-Сватове, в районі Кремінної, на заході Донецької області.

Також Сили оборони продовжували контрнаступальні операції на Бахмутському напрямку, але не здобули жодних підтверджених успіхів 3 серпня. Проте мали успіхи на заході Запорізької області.

Також фахівці припускають, що українські сили продовжують проводити обмежені атаки в районі Роботиного.

За зібраними експертами даними, українські сили продовжували завдавати ударів по російських тилових районах у Донецькій області 2 і 3 серпня.

Ключові висновки ISW за 3 серпня: