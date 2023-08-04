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Китай візьме участь у зустрічі в Саудівській Аравії щодо мирного плану України, Росію не запрошували

Олександр ШумілінП'ятниця, 4 серпня 2023, 17:01
Китай візьме участь у зустрічі в Саудівській Аравії щодо мирного плану України, Росію не запрошували
ЛІ ХУЕЙ, ФОТО ТАСС

Китай підтвердив, що візьме участь у зустрічі щодо досягнення миру в Україні, яка пройде у Саудівській Аравії 5-6 серпня.

Джерело: повідомлення міністерства закордонних справ Китаю

Дослівно: "На запрошення Королівства Саудівська Аравія Спеціальний представник Уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей відвідає Джидду для участі у зустрічі з українського питання.

Китай готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання кризи в Україні".  

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Деталі: Росію на цю зустріч не запрошували.

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що Євросоюз очікує участі представників близько 40 держав на неформальній зустрічі в Саудівській Аравії наприкінці тижня, де обговорюватимуть шляхи досягнення миру в Україні.
  • Про проведення зустрічі в Саудівській Аравії у Джидді 5-6 серпня повідомило видання The Wall Street Journal, пізніше інформацію підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
  • Українські та західні офіційні особи сподіваються, що ці зусилля можуть завершитися мирним самітом наприкінці цього року, на якому світові лідери підпишуть спільні принципи щодо припинення війни.
  • Спецпредставник Китаю Лі Хуей у травня 2023 року зустрічався в Україні з президентом Володимиром Зеленським і заявив йому, що панацеї від "кризи" не існує, а припинення війни вимагатиме "створення умов для припинення вогню і мирних переговорів".

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Теми: Саудівська АравіяКитай
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