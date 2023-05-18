Посланець Китаю зустрівся з Зеленським і сказав йому, що "панацеї від кризи не існує"

Спецпредставник Китаю Лі Хуей зустрівся в Україні з президентом Володимиром Зеленським і заявив йому, що панацеї від "кризи" не існує, а припинення війни вимагатиме "створення умов для припинення вогню і мирних переговорів".

Джерело: МЗС Китаю, Bloomberg

Дослівно МЗС Китаю: "Панацеї для розв'язання кризи не існує, але всім сторонам необхідно починати з себе, будувати взаємну довіру і створювати умови для припинення війни і переговорів".

Деталі: Згідно з повідомленням, опублікованим у четвер Міністерством закордонних справ Китаю, Лі під час візиту провів окремі зустрічі із президентом Зеленським, главою ОП Андрієм Єрмаком, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та очільниками міністерств інфраструктури, енергетики, оборони та інших профільних відомств.

За його словами, Китай допоможе Україні "в межах своїх можливостей".

У повідомленні не сказано, як відповів Зеленський, а українська сторона не повідомляла про їхню зустріч.

Раніше Лі зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

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Кулеба заявив, що Україна не прийме пропозиції, які передбачають втрату території або заморожений конфлікт.

Лі Хуей є колишнім послом у Москві. В рамках свого турне він також відвідає Польщу, Францію та Німеччину.

За словами західного дипломата в Пекіні, знайомого з маршрутом Лі, спецпредставник китайського уряду також додав до своєї поїздки візит до Брюсселя.

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