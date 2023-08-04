З'явилися свіжі фото пошкодженого судна окупантів "Оленегорский горняк"

У мережі опублікували супутникові знімки пошкодженого російського десантного корабля "Оленегорский горняк" у порту Новоросійська.

Джерело: "Радио Свобода"

Деталі: ЗМІ опублікували супутниковий знімок великого десантного корабля "Оленегорский горняк", пошкодженого в ніч на п'ятницю внаслідок атаки українського надводного дрона, у порту Новоросійська.

На фото, зокрема, видно, що з корабля витікає темна рідина (можливо, паливо або масло).

Реклама:

Що було раніше: У Новоросійську вночі 4 серпня пролунали вибухи, Міноборони Росії заявило про атаку двома морськими безекіпажними катерами.

Служба безпеки провела спецоперацію в бухті Новоросійська, надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк".

Довідково: "Оленегорский горняк" – російський великий десантний корабель, побудований у польському Гданську у 1976 році. Базується на Північному флоті, входить до 121-ї бригади десантних кораблів. У 2007 році вважався найкращим десантним кораблем Північного флоту РФ.