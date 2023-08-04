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З'явилися свіжі фото пошкодженого судна окупантів "Оленегорский горняк"

Альона Мазуренко П'ятниця, 4 серпня 2023, 18:46
З'явилися свіжі фото пошкодженого судна окупантів Оленегорский горняк
фото: planet labs

У мережі опублікували супутникові знімки пошкодженого російського десантного корабля "Оленегорский горняк" у порту Новоросійська.

Джерело: "Радио Свобода" 

Деталі: ЗМІ опублікували супутниковий знімок великого десантного корабля "Оленегорский горняк", пошкодженого в ніч на п'ятницю внаслідок атаки українського надводного дрона, у порту Новоросійська.

 

На фото, зокрема, видно, що з корабля витікає темна рідина (можливо, паливо або масло).

Що було раніше: У Новоросійську вночі 4 серпня пролунали вибухи, Міноборони Росії заявило про атаку двома морськими безекіпажними катерами.

Служба безпеки провела спецоперацію в бухті Новоросійська, надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк".

Довідково: "Оленегорский горняк" – російський великий десантний корабель, побудований у польському Гданську у 1976 році. Базується на Північному флоті, входить до 121-ї бригади десантних кораблів. У 2007 році вважався найкращим десантним кораблем Північного флоту РФ.

Теми: Росіяпортиморяки
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