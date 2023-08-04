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Зеленський заслухав Малюка про спецоперацію СБУ в РФ: Ми вдячні

Альона Мазуренко П'ятниця, 4 серпня 2023, 20:17
Зеленський заслухав Малюка про спецоперацію СБУ в РФ: Ми вдячні
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь глави СБУ Василя Малюка щодо спецоперації відомства в бухті Новоросійська і пошкодження російського десантного корабля "Оленегорский горняк".

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Була доповідь керівника СБУ Малюка. Зміст не буду озвучувати. Скажу лише те, що всі ми вдячні Службі безпеки України за повернення війни назад – державі-агресору. Що несеш світу, з тим сам і опиняєшся".

Що було раніше: У Новоросійську вночі 4 серпня пролунали вибухи, Міноборони Росії заявило про атаку двома морськими безекіпажними катерами.

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Служба безпеки провела спецоперацію в бухті Новоросійська, надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк".

Довідково: "Оленегорский горняк" – російський великий десантний корабель, побудований у польському Гданську у 1976 році. Базується на Північному флоті, входить до 121-ї бригади десантних кораблів. У 2007 році вважався найкращим десантним кораблем Північного флоту РФ.

Теми: СБУЗеленський
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