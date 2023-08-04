Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Клименко анонсував зміни в ДСНС

Альона Мазуренко П'ятниця, 4 серпня 2023, 20:39
Клименко анонсував зміни в ДСНС
ІГОР КЛИМЕНКО. ФОТО НАЦПОЛІЦІЇ

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що найближчим часом відбудуться зміни у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Джерело: Клименко в Telegram

Пряма мова: "Щодо ДСНС. Найближчим часом оприлюднимо результати внутрішніх перевірок. Будуть зміни".

Нагадаємо: 

Реклама:
  • 3 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру 5 посадовцям ДСНС, через дії яких 18 січня 2023 року в авіакатастрофі загинуло керівництво МВС.
  • Зазначається, що вони порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво міністерства внутрішніх справ. Літальний апарат зазнав катастрофи 18 січня 2023 року у Броварах".
  • Держслужба з надзвичайних ситуацій відсторонила від виконання своїх обов’язків посадових осіб, які отримали підозри.
  • Суд призначив два місяці тримання під вартою начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івану Коробці та трьом іншим посадовцям ДСНС; начальник служби безпеки польотів Ян Кошман два місяці цілодобово перебуватиме під домашнім арештом.

Читайте також: Трагедія в Броварах. Що відомо про катастрофу гелікоптера з керівництвом МВС

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ДСНСКлименкоМВС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

До декларації G7 про "гарантії безпеки" Україні долучиться ще одна країна

Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський

фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху

ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках − Генштаб

відеоВимагали "борг" із військового, погрожуючи вбити вагітну дружину: затримали рекетирів

Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану

Усі новини...
ДСНС
Загибель керівництва МВС у Броварах: арештовано чиновників ДСНС
Падіння гвинтокрила в Броварах: ДСНС відсторонить посадовців, які отримали підозри
Росіяни обстріляли рятувальників, які гасили пожежу в Херсоні: 4 поранених
Останні новини
03:11
Дуда розповів, що має зробити Білорусь, якщо хоче покращити відносини з Польщею
02:22
На Таврійському напрямку втрати ворога за добу склали 265 осіб – Тарнавський
01:50
Президент Польщі затвердив проведення референдуму в день виборів до парламенту
01:39
"Манчестер Сіті" у серії пенальті обіграв "Севілью" і став володарем Суперкубку УЄФА
01:09
Суд у Франції зобов’язав поновити на роботі 74-річного професора, якого звільнили за старість
00:55
F-16 не зможуть захищати Україну цієї осені і зими – Ігнат
00:12
Обстріли Сумщини: за добу зафіксовано майже 250 вибухів
23:56
Україна повністю запустила зону вільної торгівлі з Північною Македонією
23:37
фото Бойовики "ДНР" засудили двох азовців до 24 років колонії, а тероборонівця − до 21 року
23:04
У МЗС працюють над запрошенням України на саміт G20
Усі новини...
Реклама: