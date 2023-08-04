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Клименко анонсував зміни в ДСНС

Альона Мазуренко П'ятниця, 4 серпня 2023, 20:39
Клименко анонсував зміни в ДСНС
ІГОР КЛИМЕНКО. ФОТО НАЦПОЛІЦІЇ

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що найближчим часом відбудуться зміни у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Джерело: Клименко в Telegram

Пряма мова: "Щодо ДСНС. Найближчим часом оприлюднимо результати внутрішніх перевірок. Будуть зміни".

Нагадаємо: 

  • 3 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру 5 посадовцям ДСНС, через дії яких 18 січня 2023 року в авіакатастрофі загинуло керівництво МВС.
  • Зазначається, що вони порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво міністерства внутрішніх справ. Літальний апарат зазнав катастрофи 18 січня 2023 року у Броварах".
  • Держслужба з надзвичайних ситуацій відсторонила від виконання своїх обов’язків посадових осіб, які отримали підозри.
  • Суд призначив два місяці тримання під вартою начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івану Коробці та трьом іншим посадовцям ДСНС; начальник служби безпеки польотів Ян Кошман два місяці цілодобово перебуватиме під домашнім арештом.

Читайте також: Трагедія в Броварах. Що відомо про катастрофу гелікоптера з керівництвом МВС

Теми: ДСНСКлименкоМВС
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