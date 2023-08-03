Падіння гвинтокрила в Броварах: ДСНС відсторонить посадовців, які отримали підозри

Держслужба з надзвичайних ситуацій відсторонить від виконання своїх обов’язків посадових осіб, які отримали підозри у справі щодо авіакатастрофи гвинтокрила у Броварах на Київщині, під час якої загинуло керівництво МВС.

Джерело: пресслужба ДСНС

Дослівно: "На сьогодні ДСНС, у порядку, визначеному законодавством, вживає заходів щодо відсторонення від виконання посадових обов'язків осіб, яким ДБР оголосило підозру".

Деталі: В ДСНС наголосили надала усі необхідні для розслідування матеріали та всіляко сприяють об'єктивному і прозорому розслідуванню трагедії.

"Наголошуємо, ДСНС не уповноважена коментувати версії про причини авіакатастрофи, а також оприлюднювати будь-яку інформацію, що пов’язана з проведенням слідчих дій", - заявили надзвичайники.

Що було раніше: Перед цим Державне бюро розслідувань повідомило про підозру 5 посадовцям ДСНС, через дії яких 18 січня 2023 року в авіакатастрофі загинуло керівництво МВС. Зазначається, що вони порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво міністерства внутрішніх справ. Літальний апарат зазнав катастрофи 18 січня 2023 року у Броварах".

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