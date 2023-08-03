Падіння гвинтокрила в Броварах: ДСНС відсторонить посадовців, які отримали підозри
Держслужба з надзвичайних ситуацій відсторонить від виконання своїх обов’язків посадових осіб, які отримали підозри у справі щодо авіакатастрофи гвинтокрила у Броварах на Київщині, під час якої загинуло керівництво МВС.
Джерело: пресслужба ДСНС
Дослівно: "На сьогодні ДСНС, у порядку, визначеному законодавством, вживає заходів щодо відсторонення від виконання посадових обов'язків осіб, яким ДБР оголосило підозру".
Деталі: В ДСНС наголосили надала усі необхідні для розслідування матеріали та всіляко сприяють об'єктивному і прозорому розслідуванню трагедії.
"Наголошуємо, ДСНС не уповноважена коментувати версії про причини авіакатастрофи, а також оприлюднювати будь-яку інформацію, що пов’язана з проведенням слідчих дій", - заявили надзвичайники.
Що було раніше: Перед цим Державне бюро розслідувань повідомило про підозру 5 посадовцям ДСНС, через дії яких 18 січня 2023 року в авіакатастрофі загинуло керівництво МВС. Зазначається, що вони порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво міністерства внутрішніх справ. Літальний апарат зазнав катастрофи 18 січня 2023 року у Броварах".
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Передісторія:
- Вранці 18 січня 2023 року у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа.
- У результаті падіння гвинтокрила у Броварах на Київщині загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.
- Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що трагедія з падінням гвинтокрила у Броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії.
- Служба безпеки розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах, серед основних версій були – порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії.