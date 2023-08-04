Загибель керівництва МВС у Броварах: арештовано чиновників ДСНС
Суд призначив два місяці тримання під вартою начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івану Коробці та трьом іншим посадовцям ДСНС; начальник служби безпеки польотів Ян Кошман два місяці цілодобово перебуватиме під домашнім арештом.
Джерело: Суспільне
Деталі: Коробка сказав, що з рішенням судді не згоден. Адвокати планують подати апеляцію.
Пряма мова: "Мене звинувачують у безпідставному прийнятті рішень на виконання польоту, внаслідок якого сталася катастрофа. Я з цим не згоден. Екіпаж був допущений до виконання польотів в складних метеорологічних умовах, він був допущений до перевезення керівного складу. Немає нельотної погоди, є умови, за яких екіпаж повинен виконувати польоти. Погода була льотна".
Більше деталей: Крім того, суд обрав два місяці під вартою без права на заставу для посадовця ДСНС Андрія Дворника. Його підозрюють у порушенні правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.
Також два місяці тримання під вартою без права застави обрали для посадовця ДСНС Олега Іванова. У коментарі журналістам він сказав, що з рішенням не згоден і подаватиме апеляцію. На запитання, чому не скасували політ, він відповів: "Це не мій рівень". За його словами, рішення про політ мав ухвалювати міністр.
Два місяці призначили також в.о. командира частини Володимир Леонов. Він відмовився від коментарів.
Доповнено: Начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС Яну Кошману суд призначив два місяці цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету за винятком надання медичної допомоги та повітряної тривоги.
Крім того, як повідомляє Суспільне, суд зобов'язав його здати український та закордонний паспорти на зберігання, повідомляти про зміну місця проживання. Також суд заборонив підозрюваному відвідувати територію САЗ ДСНС та спілкуватися із співробітниками.
Передісторія:
- Вранці 18 січня 2023 року у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа.
- У результаті падіння гвинтокрила у Броварах на Київщині загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.
- Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що трагедія з падінням гвинтокрила у Броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії.
- Служба безпеки розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах, серед основних версій були – порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії.
- Державне бюро розслідувань повідомило про підозру 5 посадовцям ДСНС, через дії яких 18 січня 2023 року в авіакатастрофі загинуло керівництво МВС.
- Зазначається, що вони порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво міністерства внутрішніх справ. Літальний апарат зазнав катастрофи 18 січня 2023 року у Броварах".
- Держслужба з надзвичайних ситуацій відсторонила від виконання своїх обов’язків посадових осіб, які отримали підозри.
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