Загибель керівництва МВС у Броварах: арештовано чиновників ДСНС

Суд призначив два місяці тримання під вартою начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івану Коробці та трьом іншим посадовцям ДСНС; начальник служби безпеки польотів Ян Кошман два місяці цілодобово перебуватиме під домашнім арештом.

Джерело: Суспільне

Деталі: Коробка сказав, що з рішенням судді не згоден. Адвокати планують подати апеляцію.

Пряма мова: "Мене звинувачують у безпідставному прийнятті рішень на виконання польоту, внаслідок якого сталася катастрофа. Я з цим не згоден. Екіпаж був допущений до виконання польотів в складних метеорологічних умовах, він був допущений до перевезення керівного складу. Немає нельотної погоди, є умови, за яких екіпаж повинен виконувати польоти. Погода була льотна".

Більше деталей: Крім того, суд обрав два місяці під вартою без права на заставу для посадовця ДСНС Андрія Дворника. Його підозрюють у порушенні правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.

Також два місяці тримання під вартою без права застави обрали для посадовця ДСНС Олега Іванова. У коментарі журналістам він сказав, що з рішенням не згоден і подаватиме апеляцію. На запитання, чому не скасували політ, він відповів: "Це не мій рівень". За його словами, рішення про політ мав ухвалювати міністр.

Два місяці призначили також в.о. командира частини Володимир Леонов. Він відмовився від коментарів.

Доповнено: Начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС Яну Кошману суд призначив два місяці цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету за винятком надання медичної допомоги та повітряної тривоги.

Крім того, як повідомляє Суспільне, суд зобов'язав його здати український та закордонний паспорти на зберігання, повідомляти про зміну місця проживання. Також суд заборонив підозрюваному відвідувати територію САЗ ДСНС та спілкуватися із співробітниками.

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