Атака морського дрона на російський танкер: у судна – пробоїна

Атакований морським безпілотником у Керченській протоці російський танкер "SIG" отримав пробоїну в районі машинного відділення.

Джерело: російські видання "РИА Новости" і "ТАСС"

Деталі: У Морському рятувально-координаційному центрі "РИА Новости" повідомили, що атакований морським дроном поблизу Криму російський танкер отримав пробоїну, однак загрози затоплення судна немає.

За даними видання, екіпаж залишається на судні, ніхто не постраждав.

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"ТАСС", зіславшись Федеральне агентство морського і річкового транспорту РФ, уточнив, що пробоїну танкер SIG" отримав у районі машинного відділення.

"Судно перебувало на південному підході до Керченської протоки. Судно на плаву. До нього було направлено судна Азово-Чорноморської філії ФДБУ "Морспасслужба": СБС "Меркурій" і НІС "Імпульс"", – пише видання.

Раніше російський Telegram-канал "Baza" опублікував фотографії зсередини пошкодженого танкера.

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