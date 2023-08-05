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Атака морського дрона на російський танкер: у судна – пробоїна

"Українська правда"Субота, 5 серпня 2023, 07:42
Атака морського дрона на російський танкер: у судна – пробоїна
РОСІЙСЬКИЙ ТАНКЕР "SIG". ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ "BAZA"

Атакований морським безпілотником у Керченській протоці російський танкер "SIG" отримав пробоїну в районі машинного відділення.

Джерело: російські видання "РИА Новости" і "ТАСС"

Деталі: У Морському рятувально-координаційному центрі "РИА Новости" повідомили, що атакований морським дроном поблизу Криму російський танкер отримав пробоїну, однак загрози затоплення судна немає.

За даними видання, екіпаж залишається на судні, ніхто не постраждав.

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"ТАСС", зіславшись Федеральне агентство морського і річкового транспорту РФ, уточнив, що пробоїну танкер SIG" отримав у районі машинного відділення.

"Судно перебувало на південному підході до Керченської протоки. Судно на плаву. До нього було направлено судна Азово-Чорноморської філії ФДБУ "Морспасслужба": СБС "Меркурій" і НІС "Імпульс"", – пише видання.

Раніше російський Telegram-канал "Baza" опублікував фотографії зсередини пошкодженого танкера.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • Внаслідок атаки морських безпілотників ввечері 4 серпня у Керченській протоці пошкоджено російський танкер-хімовоз "SIG".
  • На допомогу танкеру відправилася група рятувальників з Новоросійська.
  • Для буксирування судна у Керченську протоку прибули два буксири.
  • Не зафіксовано розливу палива з танкера, стверджують російські медіа.

Теми: РосіяКримбезпілотники
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