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Атака морського дрона на російський танкер: у судна – пробоїна

"Українська правда"Субота, 5 серпня 2023, 07:42
Атака морського дрона на російський танкер: у судна – пробоїна
РОСІЙСЬКИЙ ТАНКЕР "SIG". ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ "BAZA"

Атакований морським безпілотником у Керченській протоці російський танкер "SIG" отримав пробоїну в районі машинного відділення.

Джерело: російські видання "РИА Новости" і "ТАСС"

Деталі: У Морському рятувально-координаційному центрі "РИА Новости" повідомили, що атакований морським дроном поблизу Криму російський танкер отримав пробоїну, однак загрози затоплення судна немає.

За даними видання, екіпаж залишається на судні, ніхто не постраждав.

"ТАСС", зіславшись Федеральне агентство морського і річкового транспорту РФ, уточнив, що пробоїну танкер SIG" отримав у районі машинного відділення.

"Судно перебувало на південному підході до Керченської протоки. Судно на плаву. До нього було направлено судна Азово-Чорноморської філії ФДБУ "Морспасслужба": СБС "Меркурій" і НІС "Імпульс"", – пише видання.

Раніше російський Telegram-канал "Baza" опублікував фотографії зсередини пошкодженого танкера.

Що цьому передувало:

  • Внаслідок атаки морських безпілотників ввечері 4 серпня у Керченській протоці пошкоджено російський танкер-хімовоз "SIG".
  • На допомогу танкеру відправилася група рятувальників з Новоросійська.
  • Для буксирування судна у Керченську протоку прибули два буксири.
  • Не зафіксовано розливу палива з танкера, стверджують російські медіа.

Теми: РосіяКримбезпілотники
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