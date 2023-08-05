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Рада хоче штрафувати гонщиків у містах від 17 тисяч після розслідування УП

Роман ПетренкоСубота, 5 серпня 2023, 10:44
Рада хоче штрафувати гонщиків у містах від 17 тисяч після розслідування УП
скріншот з відео уп

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що у Раду внесли законопроєкт про штрафи для гонщиків від 17 тисяч гривень.

Джерело: Арахамія у Telegram

Деталі: Арахамія звернув увагу людей на розслідування журналіста "Української правди" Михайла Ткача про перегони в Києві під час війни.

Він розповів, що нардепи зареєстрували законопроєкт, який встановлює адміністративну відповідальність за їзду із перевищенням допустимого рівня шуму.

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За це планують штрафувати на 17 тисяч грн., за повторне порушення – на 34 тисячі грн з позбавленням прав до 6 місяців.

Пряма мова Арахамії: "Ще більше людей здригаються кожен раз, коли чують звук роботи прямоточних глушників. І це не лише військові.

"Гонщикам" заборонено ганяти в містах під час воєнного стану. Але вони це продовжують робити, не розуміючи, що часи змінилися, сьогодні крутий той, хто носить форму, а не той, хто газує на світлофорах. І що гучні звуки травмують людей, які чули війну.

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Хочу наперед заспокоїти спортивну спільноту автогонщиків. Автомобілі з перевищенням допустимого рівня шуму будуть заборонені лише в населених пунктах. За межами, як і раніше, зможете тренуватися і проводити змагання".

Читайте і дивіться: Форсаж під час війни. Хто і як забирає спокій у киян та гостей столиці

Передісторія:

  • 10 жовтня журналіст УП Михайло Ткач заявив про злочин і перешкоджання його професійній діяльності, а також залякування команди розслідувачів.
  • Він пов'язує це з матеріалом про столичних мажорів-гонщиків, які у воєнний час влаштовують перегони й лякають гуркотом жителів. Він припускає, що команду розслідувачів "Української правди" залякують фігуранти цього матеріалу.

Теми: автоЗМІ
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