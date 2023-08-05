Рада хоче штрафувати гонщиків у містах від 17 тисяч після розслідування УП

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що у Раду внесли законопроєкт про штрафи для гонщиків від 17 тисяч гривень.

Джерело: Арахамія у Telegram

Деталі: Арахамія звернув увагу людей на розслідування журналіста "Української правди" Михайла Ткача про перегони в Києві під час війни.

Він розповів, що нардепи зареєстрували законопроєкт, який встановлює адміністративну відповідальність за їзду із перевищенням допустимого рівня шуму.

За це планують штрафувати на 17 тисяч грн., за повторне порушення – на 34 тисячі грн з позбавленням прав до 6 місяців.

Пряма мова Арахамії: "Ще більше людей здригаються кожен раз, коли чують звук роботи прямоточних глушників. І це не лише військові.

"Гонщикам" заборонено ганяти в містах під час воєнного стану. Але вони це продовжують робити, не розуміючи, що часи змінилися, сьогодні крутий той, хто носить форму, а не той, хто газує на світлофорах. І що гучні звуки травмують людей, які чули війну.

Хочу наперед заспокоїти спортивну спільноту автогонщиків. Автомобілі з перевищенням допустимого рівня шуму будуть заборонені лише в населених пунктах. За межами, як і раніше, зможете тренуватися і проводити змагання".

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