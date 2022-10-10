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Журналіст УП Ткач заявив про перешкоджання його професійній діяльності

"Українська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 22:14
Михайло Ткач, скриншот

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач заявив про злочин і перешкоджання його професійній діяльності, а також залякування команди розслідувачів, яка знімала, зокрема, сюжет про гучні перегони на вулицях Києва під час війни.  

Джерело: журналіст Михайло Ткач у Facebook

Деталі: Ввечері 10 жовтня додому до водія знімальної групи розслідувачів УП прийшли шестеро чоловіків, які назвалися поліцейськими. Вони звинуватили водія у скоєнні ДТП і розпитували його родину, де розташований офіс "Української правди". Коли водієві передали слухавку, чоловіки пішли з помешкання. 

За словами очевидців, ці невідомі прибули не на поліцейському авто, а пішки. Четверо з них були у військовій формі.

Михайло Ткач пов'язує цей інцидент із матеріалом про столичних мажорів-гонщиків, які у воєнний час влаштовують перегони й лякають гуркотом жителів. 

Він припускає, що команду розслідувачів "Української правди" залякують фігуранти цього матеріалу.

Одразу після виходу сюжету "Форсаж під час війни" Михайло отримував багато анонімних повідомлень та дзвінків.

ВІДЕО ДНЯ

Ткач закликав правоохоронні органи відреагувати і встановити, чи дійсно є якісь провадження, у яких фігурує водій знімальної групи УП. 

Читайте і дивіться: Форсаж під час війни. Хто і як забирає спокій у киян та гостей столиці

Теми: свобода словаЗМІКиїв
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