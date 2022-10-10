Журналіст УП Ткач заявив про перешкоджання його професійній діяльності

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач заявив про злочин і перешкоджання його професійній діяльності, а також залякування команди розслідувачів, яка знімала, зокрема, сюжет про гучні перегони на вулицях Києва під час війни.

Джерело: журналіст Михайло Ткач у Facebook

Деталі: Ввечері 10 жовтня додому до водія знімальної групи розслідувачів УП прийшли шестеро чоловіків, які назвалися поліцейськими. Вони звинуватили водія у скоєнні ДТП і розпитували його родину, де розташований офіс "Української правди". Коли водієві передали слухавку, чоловіки пішли з помешкання.

За словами очевидців, ці невідомі прибули не на поліцейському авто, а пішки. Четверо з них були у військовій формі.

Михайло Ткач пов'язує цей інцидент із матеріалом про столичних мажорів-гонщиків, які у воєнний час влаштовують перегони й лякають гуркотом жителів.

Він припускає, що команду розслідувачів "Української правди" залякують фігуранти цього матеріалу.

Одразу після виходу сюжету "Форсаж під час війни" Михайло отримував багато анонімних повідомлень та дзвінків.

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Ткач закликав правоохоронні органи відреагувати і встановити, чи дійсно є якісь провадження, у яких фігурує водій знімальної групи УП.

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