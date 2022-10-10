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Журналіст УП Ткач заявив про перешкоджання його професійній діяльності

"Українська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 22:14
Журналіст УП Ткач заявив про перешкоджання його професійній діяльності
Михайло Ткач, скриншот

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач заявив про злочин і перешкоджання його професійній діяльності, а також залякування команди розслідувачів, яка знімала, зокрема, сюжет про гучні перегони на вулицях Києва під час війни.  

Джерело: журналіст Михайло Ткач у Facebook

Деталі: Ввечері 10 жовтня додому до водія знімальної групи розслідувачів УП прийшли шестеро чоловіків, які назвалися поліцейськими. Вони звинуватили водія у скоєнні ДТП і розпитували його родину, де розташований офіс "Української правди". Коли водієві передали слухавку, чоловіки пішли з помешкання. 

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За словами очевидців, ці невідомі прибули не на поліцейському авто, а пішки. Четверо з них були у військовій формі.

Михайло Ткач пов'язує цей інцидент із матеріалом про столичних мажорів-гонщиків, які у воєнний час влаштовують перегони й лякають гуркотом жителів. 

Він припускає, що команду розслідувачів "Української правди" залякують фігуранти цього матеріалу.

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Одразу після виходу сюжету "Форсаж під час війни" Михайло отримував багато анонімних повідомлень та дзвінків.

Ткач закликав правоохоронні органи відреагувати і встановити, чи дійсно є якісь провадження, у яких фігурує водій знімальної групи УП. 

Читайте і дивіться: Форсаж під час війни. Хто і як забирає спокій у киян та гостей столиці

Теми: свобода словаЗМІКиїв
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