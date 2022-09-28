Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Форсаж під час війни. Хто і як забирає спокій у киян та гостей столиці

Михайло ТкачСереда, 28 вересня 2022, 05:30
колаж: Андрій Калістратенко

Наприкінці червня цього року Київрада заборонила переобладнаним автомобілям гримати столичними автошляхами до завершення воєнного стану. 

Проте такі явища, як спортивні авто, гучна їзда та вуличні перегони нікуди не поділися. Навпаки, набули ще більших масштабів. 

Наразі немає офіційної статистики щодо українців, які внаслідок російської агресії живуть із посттравматичним синдромом. Але очевидно, що може йтися навіть не про десятки тисяч людей.

Саме тому, коли у столиці країни, що перебуває в умовах війни, рокочуть мотори стрітрейсерів, цей гуркіт виглядає зухвало і щонайменше недоречно.

Наприкінці серпня – на початку вересня УП вирішила дослідити, як, де і хто позбавляє спокою киян та гостей міста. Ми свідомо не розповідаємо, а лише показуємо те, що нам довелося побачити на київських вулицях.

Адже цей матеріал, вочевидь, не потребує жодних коментарів – лише жорсткої реакції відповідних правоохоронних органів. А також, як наслідок, зникнення вуличних перегонів та гучних автівок зі столичних вулиць. 

Принаймні до Перемоги.

Михайло Ткач 

Теми: КиївКМДАзаборонавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Реклама:
Головне на Українській правді

Піраміда дронів. Як шахрайська схема на десятки мільйонів гривень вдарила по військових і волонтерах

— Рустем Халілов
інтерв'ю

Марія Берлінська: У нас зараз навіть не патова ситуація, а момент програшу

— Софія Середа

Дружній вогонь. Як байрактарщина, "фортеця Бахмут", "чмоні" і "Крим до літа" б'ють по своїх

— Михайло Кригель

Війна проти політики. Що насправді відбувається між Зеленським і Залужним

— Роман Романюк, Роман Кравець
репортаж

Роз'єднання з Росією. Як позбувається радянських міфів місто, де присягнули на вірність московському цареві

— Євген Руденко, Дмитро Ларін
Відео

"Під дахом" Олега Татарова. УП знайшла маєток, в якому мешкає заступник керівника Офісу президента 

— Михайло Ткач

Холод, миші та артилерійські дуелі. Як зима впливає на бойові дії

— Євген Будерацький
інтерв'ю

"Наше все життя війна є". Богдан Тихолоз про культурний прорив Франка та Шевченка, який воскрешає мертвих

— Роман Кравець, Назарій Мазилюк

Надзвичайні вчинки звичайних людей. 7 висловлювань про Гідність

"Українська правда"

"Я повз до своїх три дні та дві ночі". Історія українського розвідника, якого вважали мертвим

— Рустем Халілов, Ярослав Шевченко