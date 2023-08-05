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Розвідка Британії: Підбитий "Оленегорский горняк" став найбільшим пошкодженим судном РФ після "Москви"

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 5 серпня 2023, 11:17
Розвідка Британії: Підбитий Оленегорский горняк став найбільшим пошкодженим судном РФ після Москви
ФОТО: PLANET LABS

Корабель "Оленегорский горняк", який був атакований напередодні в порту Новоросійська, став найбільшим серйозно пошкодженим військовим судном РФ після потопленого крейсера "Москва", повідомляє розвідка Британії.

Джерело: розвідувальний огляд Міністерства оборони Великої Британії за 5 серпня, "Європейська правда"

Деталі: У відомстві нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Оленегорский горняк" часто перевозив військові та цивільні вантажі з Росії до окупованого Криму після пошкодження Кримського мосту через атаки.

У відомстві називають атаку на російський корабель "серйозним ударом" по Чорноморському флоту РФ, який раніше передислокував більшість своїх підрозділів у Новоросійськ через високу загрозу розміщення в окупованому Севастополі.

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Дослівно: "Оленегорский горняк" вагою 3600 тонн і довжиною 113 метрів є найбільшим російським військовим кораблем, серйозно пошкодженим або знищеним після потоплення крейсера "Москва" 13 квітня 2022 року".

Довідково: "Оленегорский горняк" – російський великий десантний корабель, побудований у польському Гданську у 1976 році. Базується на Північному флоті, входить до 121-ї бригади десантних кораблів. У 2007 році вважався найкращим десантним кораблем Північного флоту РФ.

Що було раніше: У Новоросійську вночі 4 серпня пролунали вибухи, Міноборони Росії заявило про атаку двома морськими безекіпажними катерами.

ВІДЕО ДНЯ

Служба безпеки провела спецоперацію в бухті Новоросійська, надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк".

Теми: Росіякораблівійна
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