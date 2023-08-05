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Зеленський подякував тим, хто "привчає Росію до втрат"

Катерина ТищенкоСубота, 5 серпня 2023, 21:31
Зеленський подякував тим, хто привчає Росію до втрат
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що для Росії найбільш відчутними є нарощування Україною сили та вміння повертати війну на територію країни-агресора.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Україна в цій війні переможе. Світ у цій війні переможе. Правда в цій війні переможе. Головне, щоб ми всі в Україні та всі у світі, хто цінує нормальне життя, працювали на сто відсотків без будь-якої зупинки заради перемоги.

Наша єдність, наше вміння нарощувати силу, а також уміння повертати війну туди, звідки вона прийшла. Саме це для Росії найбільш відчутне".

Деталі: Зеленський подякував Службі безпеки України, ВМС і "кожному воїну, хто відновлює справедливість і привчає Росію до втрат".

"Працюємо й для того, щоб іще більше досягнень і можливостей було в нашої оборонної промисловості. Результати є, усі їх бачать, і це – справедливі результати, правильні. Які показують державі-агресору, що таке її агресія. Показують не по телевізору, а саме там, звідки ця війна прийшла в Україну, у регіон, у світ. Той, хто несе іншим проблеми, хай сам відчуває, що таке проблеми", - наголосив президент.

Передісторія:

  • Внаслідок атаки морських безпілотників ввечері 4 серпня у Керченській протоці пошкоджено російський танкер-хімовоз "SIG".
  • Він отримав пробоїну в районі машинного відділення.

Теми: ЗеленськийРосіявійна
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