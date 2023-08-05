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У Старокостянтинові на Хмельниччині після атаки РФ пошкоджено будинки, вибито вікна

Катерина ТищенкоСубота, 5 серпня 2023, 22:40
У Старокостянтинові на Хмельниччині після атаки РФ пошкоджено будинки, вибито вікна
Автовокзал Старокостянтинова 5 серпня, фото: Старокостянтинів 24/7

У Старокостянтинові на Хмельниччині під час повітряної тривоги в суботу ввечері пролунало близько десяти вибухів, над містом видно дим, у деяких районах вибиті вікна.

Джерело: Суспільне, Хмельницька ОВА

Деталі: Як розповіли Суспільному місцеві жителі, у Старокостянтинівській громаді під час повітряної тривоги пролунало близько десяти вибухів.

"Наразі над містом видно дим, в деяких районах вибуховою хвилею вибило вікна, зокрема на місцевому автовокзалі", - повідомляє видання.

Пізніше Хмельницька ОВА поширила коментар першого заступника голови ОВА Сергія Тюріна про те, що в одній з громад області під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

За його словами, вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні.

Що передувало: Під час ракетної атаки у суботу Повітряні сили повідомляли, що "Кинджали" рухаються в напрямку Старокостянтинова.

Пізніше про удар по Хмельниччині повідомив президент Володимир Зеленський.

Теми: Хмельниччинавійна
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