Росіяни били по "Мотор Січі" й по Хмельниччині – Зеленський

Росіяни у суботу ввечері завдавали ударів по підприємству "Мотор Січ" у Запоріжжі, а також по Хмельниччині.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні

Дослівно: "Сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. "Кинджали", "Калібри".

Били по "Мотор Січі" та по нашій Хмельниччині.

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Частину ракет збито, дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони".

Деталі: Зеленський наголосив, що, хоч би скільки було таких російських атак, "все одно вони ворогові нічого не дадуть".

"Все одно ми захистимо свободу для України, для всіх наших людей. І міжнародне право Росії не вдасться підмінити терором, чи кризами, чи будь-яким залякуванням. Буквально кожен тиждень додає світової дійсно сили для захисту нормального життя", - сказав він.

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Що передувало: У суботу ввечері в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через пуск росіянами крилатих ракет, а також "Кинджалів".

У Запоріжжі полунали вибухи, згодом стало відомо про ракетний удар по околицях міста.

Також вибухи чули на Хмельниччині та Житомирщині.