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ISW пояснив, як удари по військово-морських цілях РФ сприяють українському контрнаступу

"Українська правда"Неділя, 6 серпня 2023, 05:40
ISW пояснив, як удари по військово-морських цілях РФ сприяють українському контрнаступу
ВЕЛИКИЙ ДЕСАНТНИЙ КОРАБЕЛЬ РФ «ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРНЯК», ФОТО: WIKIPEDIA

Удари українських сил по російських військово-морських цілях, ймовірно, є частиною цілеспрямованої кампанії з перехоплення, спрямованої на створення сприятливих умов для проведення більш масштабних контрнаступальних операцій, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Деталі: Український морський безпілотник завдав у ніч з 3 на 4 серпня удару по російському десантному кораблю "Оленегорский горняк" класу "Ропуха". За словами представника ГУР Андрія Юсова, пошкодження корабля дуже значні. Він припустив, що корабель деякий час не буде в строю.

Міноборони Великобританії повідомило, що на знімках корабля видно, що він крениться на 30-40 градусів, що свідчить або про те, що кілька водонепроникних відсіків були пробиті ударом безпілотника, або про те, що зусилля екіпажу з усунення пошкоджень були неефективними. Міністерство також повідомило, що "Оленегорский горняк" належить Північному флоту РФ, але останнім часом переправляв військові та цивільні вантажі між Росією та окупованим Кримом у зв'язку з перебоями у роботі Керенського мосту.

Дослівно ISW: "Попередні українські зусилля з перехоплення були зосереджені переважно на російських військових об'єктах на суші, але, схоже, що зараз українські сили розширюють свої зусилля, включивши до них і військово-морські цілі як складову частину цих зусиль.

Українські офіційні особи неодноразово заявляли про свою прихильність цілеспрямованій кампанії з перехоплення російських військових цілей з метою послабити російську логістику і обороноздатність, щоб створити сприятливі умови для майбутніх українських контрнаступальних дій.

Таким чином, українські сили продовжують створювати умови для майбутніх вирішальних операцій за допомогою кампанії з перехоплення, як вони це робили до і під час контрнаступальних операцій в Харківській і Херсонській областях у 2022 році. Однак тепер вони завдають ударів набагато глибше в російські тилові райони і охоплюють морські об'єкти".

Нагадаємо: Ввечері 4 серпня у Керченській протоці морський дрон протаранив російський танкер.

Теми: РосіявійнакорабліУкраїна
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