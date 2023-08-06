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На "Батьківщину-мати" встановили тризуб

"Українська правда"Неділя, 6 серпня 2023, 07:30
На Батьківщину-мати встановили тризуб
Встановлення тризубу на "Батьківщину-мати". ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН, УП

Зранку 6 серпня на монументі "Батьківщина-мати" у Києві замість демонтованого радянського герба встановили український герб.

Джерело: Українська правда

 
УСІ ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Деталі: Тризуб доставили до монументу ввечері 5 серпня. Однак через неможливість закріпити герб у темний період доби, монтажні роботи перенесли на ранок.

 
 
 

Сьогодні зранку роботи зі встановлення герба на "Батьківщину-мати" були завершені.

 
 
 

Що передувало:

Довідка: "Батьківщина-мати" – це найвища монументальна скульптура в Європі. Вона була збудована у 1981 році й розташована на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Демонтаж радянського герба на монументі "Батьківщина-мати" проводиться в межах проєкту "Тризуб Батьківщини". Над ним почали працювати ще з 2022 року.

Передісторія:

  • У липні 2022-го у "Дії" провели опитування. Тоді 85% респондентів підтримали заміну герба СРСР на український тризуб.
  • Вартість проєкту "Тризуб Батьківщини" складає 28 млн грн. Однак на його реалізацію не залучали державних коштів – усе відбувається за кошти приватних інвесторів та різноманітних донорів. 
  • Нещодавно стало відомо, що на "Батьківщині-Мати" не лише змінять герб на український тризум, але й перейменують сам монумент. 

Теми: КиївБатьківщина
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