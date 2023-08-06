На "Батьківщину-мати" встановили тризуб

Зранку 6 серпня на монументі "Батьківщина-мати" у Києві замість демонтованого радянського герба встановили український герб.

Джерело: Українська правда

УСІ ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Деталі: Тризуб доставили до монументу ввечері 5 серпня. Однак через неможливість закріпити герб у темний період доби, монтажні роботи перенесли на ранок.

Сьогодні зранку роботи зі встановлення герба на "Батьківщину-мати" були завершені.

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Що передувало:

У вівторок, 1 серпня, з монументу "Батьківщина-мати" повністю демонтували радянський герб.

Повністю роботи із заміни герба на український тризуб мають завершитися до Дня незалежності, 24 серпня.

Довідка: "Батьківщина-мати" – це найвища монументальна скульптура в Європі. Вона була збудована у 1981 році й розташована на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Демонтаж радянського герба на монументі "Батьківщина-мати" проводиться в межах проєкту "Тризуб Батьківщини". Над ним почали працювати ще з 2022 року.

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