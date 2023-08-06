На "Батьківщину-мати" встановили тризуб
Зранку 6 серпня на монументі "Батьківщина-мати" у Києві замість демонтованого радянського герба встановили український герб.
Джерело: Українська правда
Деталі: Тризуб доставили до монументу ввечері 5 серпня. Однак через неможливість закріпити герб у темний період доби, монтажні роботи перенесли на ранок.
Сьогодні зранку роботи зі встановлення герба на "Батьківщину-мати" були завершені.
Що передувало:
- У вівторок, 1 серпня, з монументу "Батьківщина-мати" повністю демонтували радянський герб.
- Повністю роботи із заміни герба на український тризуб мають завершитися до Дня незалежності, 24 серпня.
Довідка: "Батьківщина-мати" – це найвища монументальна скульптура в Європі. Вона була збудована у 1981 році й розташована на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.
Демонтаж радянського герба на монументі "Батьківщина-мати" проводиться в межах проєкту "Тризуб Батьківщини". Над ним почали працювати ще з 2022 року.
Передісторія:
- У липні 2022-го у "Дії" провели опитування. Тоді 85% респондентів підтримали заміну герба СРСР на український тризуб.
- Вартість проєкту "Тризуб Батьківщини" складає 28 млн грн. Однак на його реалізацію не залучали державних коштів – усе відбувається за кошти приватних інвесторів та різноманітних донорів.
- Нещодавно стало відомо, що на "Батьківщині-Мати" не лише змінять герб на український тризум, але й перейменують сам монумент.