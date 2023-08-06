У Джидді Єрмак провів зустрічі з понад 30 делегаціями: про що говорили

У межах зустрічі в Джидді (Саудівська Аравія) щодо реалізації української формули миру, що відбулася 5–6 серпня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустрічі з очільниками понад 30 делегацій.

Джерело: сайт президента

Деталі: Зокрема, 5 серпня відбулися двосторонні зустрічі з главами делегацій США, Саудівської Аравії, Фінляндії, Японії, Катару, Франції, ФРН, Іспанії, Норвегії, Туреччини, Польщі та Словаччини.

Під час зустрічі з радником з питань національної безпеки президента США Джейком Салліваном було обговорено першочергові оборонні потреби України, зокрема щодо посилення української ППО для захисту портової інфраструктури Півдня України.

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Також співрозмовники узгодили спільні дії в контексті реалізації Формули миру та підготовки до Глобального саміту миру. Відбувся обмін думками щодо підсумків Вільнюського саміту НАТО й подальших кроків на шляху до інтеграції України в Альянс.

Під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ Японії Сігео Ямадою Єрмак висловив сподівання на започаткування невдовзі переговорів щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії для України – у розвиток ухваленої у Вільнюсі Спільної декларації "Групи семи".

Під час переговорів із дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном ключову увагу було приділено безпековій підтримці України з боку Парижа, зокрема посиленню ППО для захисту портової інфраструктури на Півдні країни. Співрозмовники також обговорили залучення Франції до практичної реалізації Української формули миру та підготовки до Глобального саміту миру.

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Спільна зустріч із радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу, радником Федерального канцлера Німеччини із зовнішньої політики Єнсом Пльотнером, дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном та радником із питань національної безпеки президента США Джейком Салліваном була присвячена подальшим крокам на шляху до підготовки Глобального саміту миру та практичному залученню цих країн до реалізації Української формули миру.

"Єрмак висловив очікування щодо започаткування найближчим часом переговорів стосовно двосторонньої угоди про безпекові гарантії для України у розвиток ухваленої у Вільнюсі 12 липня Спільної декларації "Групи семи" про підтримку нашої держави", - йдеться в повідомленні.

На переговорах із головним зовнішньополітичним радником президента Європейської ради Саймоном Мордю особливу увагу було приділено поступу України на шляху до вступу в ЄС і прогресу у виконанні семи рекомендацій Європейської комісії, що стане основою для відкриття переговорів про вступ. Керівник ОП закликав європейських партнерів до розробки наступного, 12-го пакету обмежувальних заходів ЄС проти РФ.

Під час зустрічі з державним секретарем канцелярії президента Польщі, керівником Бюро міжнародної політики Марціном Пшидачем очільник Офісу президента Єрмак високо оцінив готовність Польщі долучитися до реалізації Української формули миру. Співрозмовники докладно обговорили питання забезпечення експорту українського зерна суходолом до країн ЄС в умовах продовження блокади українських портів.

"Керівник Офісу президента висловив сподівання, що країни – сусіди України утримаються від запровадження односторонніх обмежувальних заходів на експорт української агропродукції після 15 вересня", - повідомили в ОП.

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