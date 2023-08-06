Союзники України вважають конструктивною участь Китаю у зустрічі в Джидді – FT
Європейські посадовці назвали контруктивною участь Китаю у зустрічі радників лідерів держав щодо української "формули миру" в Джидді.
Джерело: Financial Times із посиланням на європейських посадовців
Деталі: За словами європейських посадовців, Китай дав зрозуміти, що готовий брати участь у подальших міжнародних переговорах щодо врегулювання війни в Україні.
Зазначається, що союзники України привітали "конструктивну" участь Китаю в форумі у Саудівській Аравії, куди не запросили представників РФ.
За даними FT, зустріч у Джидді завершилася в неділю без конкретних зрушень. Але присутність Пекіна, який раніше відмовився брати участь у подібних переговорах у Копенгагені, була сприйнята як перелом у бік Києва й стала головною подією серед учасників заходу.
Один європейський дипломат сказав, що Китай "виглядає конструктивним" і "прагне показати, що [він] не Росія". "Сама присутність Китаю показує, що Росія стає все більш і більш ізольованою", - сказав він.
Інший європейський посадовець сказав, що Китай "брав активну участь і позитивно поставився до ідеї третьої зустрічі на цьому рівні".
Передісторія:
- 5 серпня у Саудівській Аравії почалася зустріч щодо майбутнього саміту "формули миру", яку запропонував офіційний Київ.
- В зустрічі у Джидді, яка є вже другою зустріччю щодо саміту "формули миру" (після першої у Копенгагені) брали участь радники з нацбезпеки та політичні радники лідерів близько 40 країн. Серед них і ті, що не входять до західного табору – зокрема, Китай, Індія, Індонезія, Мексика, Чилі, ПАР.
- Участь Китаю глава МЗС України назвав "суперпроривом". Росію, як відомо, до участі не запрошували.
- За даними ЗМІ, на саміті у Саудівській Аравії учасники досягли порозуміння щодо поваги до територіальної цілісності України.