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Путін вимагає створювати в Росії більше дронів-камікадзе

Олена РощінаПонеділок, 7 серпня 2023, 15:31
Путін вимагає створювати в Росії більше дронів-камікадзе
Володимир Путін, фото Кремля

Російський диктатор Володимир Путін доручив компанії "Ростех" наростити виробництво безпілотників "Куб" і "Ланцет" – малорозмірних баражувальних боєприпасів, які атакують ціль шляхом самопідриву.

Джерело: російська служба "Бі-Бі-Сі"

Пряма мова Путіна: "Мені виробники обіцяли, що вони збільшать кількість виробництва. Вони справляються з цією обіцянкою, але треба ще збільшити".

Деталі: На зустрічі з головою "Ростеху" Сергієм Чемезовим Путін сказав, що ці безпілотники показали високу ефективність.

"Удар потужний – будь-яка техніка, у тому числі іноземного виробництва, не просто горить, а ще вибухають і боєкомплекти", – сказав із захватом агресор.

Чому це важливо: Російська армія в ході війни проти України регулярно атакує важливі українські об'єкти, використовуючи не лише ракети, а й безпілотники – серед них особливо на слуху іранські "Shahed" та російські "Ланцет", які по суті є керованими боєприпасами.

Теми: ПутінРосіязброябезпілотники
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