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Окупанти били по Покровську "Іскандерами" – Зеленський

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 7 серпня 2023, 22:32
Окупанти били по Покровську Іскандерами – Зеленський
Скрін з відео в телеграм глави ова павла кириленка

Російські окупанти ввечері вдарили по житлових будинках у Покровську ракетами "Іскандер".

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Зараз триває рятувальна операція в Покровську після російських ракетних ударів. Ракети Іскандер проти звичайних житлових будинків".

Деталі: Також Зеленський повідомив, що загиблим внаслідок повторного удару по місту співробітником ДСНС  є полковник Андрій Омельченко – заступник начальника ДСНС Донецької області.

Пряма мова: "Хочу окремо відзначити сьогодні рятувальників. Наших працівників ДСНС. Тих, хто в різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області: сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко.

Працівники ДСНС нашої Харківщини: майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини: сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі неодноразово брали участь – безпосередню участь – у ліквідації наслідків ударів терористів, у порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької та Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую всьому колективу ДСНС України!"

Передісторія: 

  • Ввечері російські війська завдали ракетного удару по центру міста Покровськ Донецької області. 
  • Внаслідок удару загинули 5 людей, ще 31 дістали поранення. Зокрема, серед загиблих є заступник начальника ДСНС області, серед постраждалих є поліцейські, рятувальники та дитина.

Теми: Донецька областьЗеленськийракетний удар
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