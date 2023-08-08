Росія і Китай продовжують шукати шляхи для військової взаємодії – Пентагон

Після спільних маневрів російських і китайських військових кораблів біля узбережжя Аляски Міністерство оборони США посилило пильність і готове діяти відповідним чином.

Джерело: речник Пентагону генерал Патрік Райдер, цитує Укрінформ

"Я думаю, нікого не здивує те, що Китай і Росія продовжують шукати шляхи для (військової – ред.) взаємодії. Ми продовжимо стежити за цією ситуацією та діятимемо належним чином".

Деталі: Так Райдер відповів на запитання щодо спільних маневрів російських і китайських військових кораблів неподалік Алеутських островів, які належать США.

Генерал зазначив, що кораблі РФ і Китаю діяли в міжнародних водах, що є цілком правомірним. Проте, за його словами, американські командування NORAD і NORTHCOM відстежували їхню присутність.