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Саміт у Джидді показав зростання розбіжностей Китаю з Росією щодо війни в Україні – ISW

Ольга Глущенко Вівторок, 8 серпня 2023, 04:38
Саміт у Джидді показав зростання розбіжностей Китаю з Росією щодо війни в Україні – ISW
Прапори КНР і РФ. Фото GETTY IMAGES

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) звертають увагу на те, що переговори в Джидді засвідчили посилення розбіжностей в питанні війни між Китаєм і Росією.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики вказують на те, що дедалі більша розбіжність Китаю з Росією щодо врегулювання для припинення війни в Україні стала очевидною на переговорах у Джидді, Саудівська Аравія, 5-6 серпня.

Експерти звертають увагу: видання Financial Times повідомило, що китайські представники на зустрічі були "конструктивними" і "прагнули показати, що [Китай] – це не Росія".

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Financial Times процитувало європейського дипломата, присутнього на переговорах, який сказав, що "сама присутність Китаю показує, що Росія стає все більш і більш ізольованою".

Китайська делегація, як повідомляється, висловила готовність взяти участь у наступній зустрічі подібного формату, на якій, ймовірно, також не буде Росії.

Російське інсайдерське джерело стверджує, що Росія відкинула китайський мирний план з 12 пунктів щодо війни в Україні від лютого 2023 року (який китайська делегація повторно представила під час переговорів у Саудівській Аравії – ред.), і що деякі китайські еліти таємно висловлюють своє невдоволення діями російського керівництва щодо мирного врегулювання війни в Україні.

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Експерти підсумовують: повідомлення з переговорів у Саудівській Аравії та інсайдерські заяви, якщо вони відповідають дійсності, узгоджуються з попередніми оцінками ISW про те, що Китай не повністю солідарний з Росією в питанні України і що відносини між Росією і Китаєм не є "партнерством без обмежень", як того бажає Кремль.

Ключові висновки ISW за 7 серпня:

  • Українські війська продовжили контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту 7 серпня.
  • Російські війська та окупаційна адміністрація продовжують намагатися пом'якшити наслідки нещодавніх українських ударів по логістичних вузлах уздовж ключових російських наземних ліній зв'язку, що з'єднують окупований Крим з окупованою Херсонською областю.
  • Російське видання "Верстка" припустило, що Слідчий комітет Росії та його голова Олександр Бастрикін безпосередньо причетні до примусової депортації українських дітей до Росії та примусового залучення українських дітей до російських програм військової підготовки.
  • Як повідомляється, дедалі більша розбіжність Китаю з Росією щодо будь-якого врегулювання для припинення війни в Україні стала очевидною на переговорах у Джидді, Саудівська Аравія, 5-6 серпня.
  • Українська делегація на переговорах у Саудівській Аравії представила мирний план з 10 пунктів, який, за повідомленнями, включав заклики до глобальної продовольчої безпеки, ядерної безпеки, екологічної безпеки, гуманітарної допомоги та звільнення полонених.
  • Українські офіційні особи повідомили, що 7 серпня українські та російські сили провели обмін військовополоненими.
  • Російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, вздовж кордону Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області 7 серпня і досягли просування на окремих напрямках.
  • Кремль продовжує намагатися представити себе як такого, що адекватно мобілізує російську оборонно-промислову базу для ведення тривалої війни.
  • Російська окупаційна влада продовжує використовувати виплати матерям для примусу українського цивільного населення на окупованих територіях до прийняття російського громадянства та посилення соціального контролю на окупованих територіях.

Теми: РосіяКитайвійнаСаудівська Аравія
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