Саміт у Джидді показав зростання розбіжностей Китаю з Росією щодо війни в Україні – ISW

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) звертають увагу на те, що переговори в Джидді засвідчили посилення розбіжностей в питанні війни між Китаєм і Росією.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики вказують на те, що дедалі більша розбіжність Китаю з Росією щодо врегулювання для припинення війни в Україні стала очевидною на переговорах у Джидді, Саудівська Аравія, 5-6 серпня.

Експерти звертають увагу: видання Financial Times повідомило, що китайські представники на зустрічі були "конструктивними" і "прагнули показати, що [Китай] – це не Росія".

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Financial Times процитувало європейського дипломата, присутнього на переговорах, який сказав, що "сама присутність Китаю показує, що Росія стає все більш і більш ізольованою".

Китайська делегація, як повідомляється, висловила готовність взяти участь у наступній зустрічі подібного формату, на якій, ймовірно, також не буде Росії.

Російське інсайдерське джерело стверджує, що Росія відкинула китайський мирний план з 12 пунктів щодо війни в Україні від лютого 2023 року (який китайська делегація повторно представила під час переговорів у Саудівській Аравії – ред.), і що деякі китайські еліти таємно висловлюють своє невдоволення діями російського керівництва щодо мирного врегулювання війни в Україні.

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Експерти підсумовують: повідомлення з переговорів у Саудівській Аравії та інсайдерські заяви, якщо вони відповідають дійсності, узгоджуються з попередніми оцінками ISW про те, що Китай не повністю солідарний з Росією в питанні України і що відносини між Росією і Китаєм не є "партнерством без обмежень", як того бажає Кремль.

Ключові висновки ISW за 7 серпня: