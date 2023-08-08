Перед другим ударом по Покровську людей розосередили, щоб зменшити кількість жертв

Людей, які прибули на місце першого влучання ракети у багатоповерхівку в Покровську, встигли розосередити, адже надійшла інформація про ймовірний повторний удар Росії.

Джерело: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі Радіо свобода

Пряма мова: "Так. Є відпрацьований алгоритм – не виїжджати на місце (влучання – ред.), в залежності в категорії обстрілу, виїжджати через певний проміжок часу, який вимірюється в хвилинах. Але це (у Покровську - ред.) було влучання у житловий багатоповерховий будинок, де під завалами могли перебувати люди. Тому відразу і слідчо-оперативна група, і ДСНС, і працівники військової адміністрації виїхали на місце для проведення рятувальної операції.

Так. Ми мали можливість (після першого удару - ред.) отримати додатковий сигнал про велику ймовірність повторного удару. Людей розосередили, евакуювали, територію очепили".

Деталі: За його словами, "в той короткий проміжок часу вдалося врятувати велику кількість людей". Зокрема, після першого влучання на місце відразу намагалися потрапити представники преси.

Він додав, що основна категорія постраждалих – працівники служб, які проводили огляд місця події та рятувальну операцію після першого удару.

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