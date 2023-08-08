Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Перед другим ударом по Покровську людей розосередили, щоб зменшити кількість жертв

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 8 серпня 2023, 10:23
Перед другим ударом по Покровську людей розосередили, щоб зменшити кількість жертв
ФОТО З ТЕЛЕГРАМ КИРИЛЕНКА

Людей, які прибули на місце першого влучання ракети у багатоповерхівку в Покровську, встигли розосередити, адже надійшла інформація про ймовірний повторний удар Росії.

Джерело: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі Радіо свобода

Пряма мова: "Так. Є відпрацьований алгоритм – не виїжджати на місце (влучання – ред.), в залежності в категорії обстрілу, виїжджати через певний проміжок часу, який вимірюється в хвилинах. Але це (у Покровську - ред.) було влучання у житловий багатоповерховий будинок, де під завалами могли перебувати люди. Тому відразу і слідчо-оперативна група, і ДСНС, і працівники військової адміністрації виїхали на місце для проведення рятувальної операції.

Так. Ми мали можливість (після першого удару - ред.) отримати додатковий сигнал про велику ймовірність повторного удару. Людей розосередили, евакуювали, територію очепили".

Реклама:

Деталі: За його словами, "в той короткий проміжок часу вдалося врятувати велику кількість людей". Зокрема, після першого влучання на місце відразу намагалися потрапити представники преси.

Він додав, що основна категорія постраждалих – працівники служб, які проводили огляд місця події та рятувальну операцію після першого удару.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Ввечері російські війська завдали ракетного удару по центру міста Покровськ Донецької області.
  • Внаслідок ракетного удару по житлових будинках загинули 7 людей, ще 67 дістали поранення, з них – 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей.
  • Першого удару росіяни завдали по цивільних, другого - по службах, які приїхали на місце. За словами Кириленка, перший удар був о 19:15, другий - 19:52.

Теми: Донецька областьракетний ударвоєнні злочини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський

фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху

ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках − Генштаб

відеоВимагали "борг" із військового, погрожуючи вбити вагітну дружину: затримали рекетирів

Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану

відеоМорпіхи показали кадри звільнення Урожайного

Усі новини...
Донецька область
Поліція та ДСНС показали рятувальну операцію у Покровську
Генсек Ради Європи відреагувала на ракетний удар Росії по Покровську
Росія хоче вивозити своє сміття на ТОТ − Спротив
Останні новини
22:39
"Посольський ліфт": Кулеба відібрав перших 16 кандидатів у посли на відкритому конкурсі
22:29
Перше цивільне судно пройшло через новий український гумкоридор − Зеленський
22:21
Російський безпілотник знищив вночі 3-5 тонн аграрної продукції на Одещині
22:15
Вільнюс не фіксує спроб вербування литовців до ПВК "Вагнер"
21:59
Економічні новини 16 серпня: тимчасовий морський коридор, БЕБ просить в уряду грошей
21:47
Росія підтвердила, що вдарила по шведському заводу в Луцьку: військова ціль
21:38
фото На іспанському Тенеріфе спалахнула пожежа, довелось евакуювати кілька сіл
21:23
Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський
21:05
Тимчасовий коридор: у Мінагро розповіли про головні завдання після виходу першого судна
20:56
фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху
Усі новини...
Реклама: