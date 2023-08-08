Поліція та ДСНС показали рятувальну операцію у Покровську

Поліцейські та рятувальники показали рятувальну операцію на місці влучання російських ракет у Покровську.

Джерело: Нацполіція, ДСНС

Деталі: Поліція повідомляє, що наразі на місці трагедії працюють вибухотехніки, слідчі, криміналісти, оперативники, парамедики. Поліцейські приймають заяви, фіксують руйнування, допомагають постраждалим та їхнім рідним.

Від ДСНС - 46 осіб та 12 одиниць техніки, у тому числі зведений загін рятувальників. З місця події вивезено 63 тонни будівельного сміття.

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