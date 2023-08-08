Поліція та ДСНС показали рятувальну операцію у Покровську
Вівторок, 8 серпня 2023, 13:38
Поліцейські та рятувальники показали рятувальну операцію на місці влучання російських ракет у Покровську.
Джерело: Нацполіція, ДСНС
Деталі: Поліція повідомляє, що наразі на місці трагедії працюють вибухотехніки, слідчі, криміналісти, оперативники, парамедики. Поліцейські приймають заяви, фіксують руйнування, допомагають постраждалим та їхнім рідним.
Від ДСНС - 46 осіб та 12 одиниць техніки, у тому числі зведений загін рятувальників. З місця події вивезено 63 тонни будівельного сміття.
Передісторія:
- Ввечері російські війська завдали ракетного удару по центру міста Покровськ Донецької області.
- Внаслідок удару по житлових будинках загинули 7 людей, ще 88 дістали поранення.
- Першого удару росіяни завдали по цивільних, другого - по службах, які приїхали на місце.