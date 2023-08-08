Із полону вже повернули 70 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС, ще 107 – у руках росіян

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко на зустрічі з родинами бійців, які охороняли Чорнобильську атомну електростанцію й потрапили у полон росіян у 2022 році, повідомив, що в результаті обмінів в Україну вдалося повернути 70 нацгвардійців.

Джерело: Олександр Півненко у Telegram, коментар пресслужби НГУ "Українській правді"

Пряма мова Півненка: "Сьогодні зустрівся із родинами військовослужбовців військової частини 3041, які забезпечували охорону ЧАЕС та потрапили у полоні росіян. В черговий раз обговорили питання, які стосуються безпосередньо процесу обміну, механізмів доступу до інформації про військовополонених".

Деталі: Командувач Нацгвардією зазначив, що основна робота в цьому питанні – за структурами та органами, які займаються цим на рівні держави, але НГУ може допомогти вирішити деякі питання уже звільненим із полону військовослужбовцям.

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Це в першу чергу лікування й реабілітація, а також фінансові, соціальні, документальні аспекти, які вимагають взаємодії відповідних командирів та посадових осіб.

Пряма мова Півненка: "За цей час за результатами проведених обмінів вже вдалося повернути 70 військовослужбовців Національної гвардії, які потрапили у полон на ЧАЕС. Ця робота триває і триватиме, допоки усі наші захисники й захисниці не будуть вдома".

Командувач Нацгвардії на зустрічі із сім'ями бійців, які охороняли ЧАЕС і потрапили в полон Фото з Телеграм Олександра Півненка

Деталі: У пресслужба Нацгвардії УП уточнили, що в полоні залишаються 107 бійців, які охороняли ЧАЕС на момент повномасштабного вторгнення Росії.

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Нагадаємо: Станом на 27 квітня з полону було звільнено 47 нацгвардійців, які охороняли Чорнобильську атомну електростанцію в день повномасштабного вторгнення РФ, а 130 залишалися в полоні.