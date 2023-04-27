В полоні РФ залишаються 130 нацгвардійців-захисників ЧАЕС, 47 вдалося витягти

З російського полону вдалося звільнити 47 нацгвардійців, які охороняли Чорнобильську атомну електростанцію, захоплену окупантами в день повномасштабного вторгнення РФ, 130 залишаються в полоні.

Джерело: речник Нацгвардії полковник Руслан Музичук у коментарі УП

Пряма мова: "47 бійців вдалося повернути, 130 – ще в полоні. Робота триває і триватиме надалі. Є спілкування з родичами і представників Координаційного штабу, і представників НГУ, які займаються питанням обміну полонених".

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Деталі: Загалом же, за словами Музичука, за час великої війни вдалося звільнити 428 гвардійців.

Передісторія:

24 лютого 2022 року військові РФ, погрожуючи персоналу застосуванням важкого озброєння, зайшли на територію ДСП "ЧАЕС" та сховищ ядерних відходів. У процесі тимчасової окупації загарбники також порушили всі норми ядерної безпеки.

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази того, що підрозділи російської армії, які силою захопили об’єкти Чорнобильської АЕС і контролювали їх у період з 24 лютого до 31 березня 2022 року, вчинили акт ядерного тероризму.

Видання Reuters писало, що РФ змогла захопити Чорнобиль завдяки спецагентам, яких відправила туди ще в 2021 році.