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В полоні РФ залишаються 130 нацгвардійців-захисників ЧАЕС, 47 вдалося витягти

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 квітня 2023, 12:14
В полоні РФ залишаються 130 нацгвардійців-захисників ЧАЕС, 47 вдалося витягти
ШЕВРОН НГУ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО

З російського полону вдалося звільнити 47 нацгвардійців, які охороняли Чорнобильську атомну електростанцію, захоплену окупантами в день повномасштабного вторгнення РФ, 130 залишаються в полоні.

Джерело: речник Нацгвардії полковник Руслан Музичук у коментарі УП

Пряма мова: "47 бійців вдалося повернути, 130 – ще в полоні. Робота триває і триватиме надалі. Є спілкування з родичами і представників Координаційного штабу, і представників НГУ, які займаються питанням обміну полонених".

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Деталі: Загалом же, за словами Музичука, за час великої війни вдалося звільнити 428 гвардійців.

Передісторія:

  • 24 лютого 2022 року військові РФ, погрожуючи персоналу застосуванням важкого озброєння, зайшли на територію ДСП "ЧАЕС" та сховищ ядерних відходів. У процесі тимчасової окупації загарбники також порушили всі норми ядерної безпеки.
  • Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази того, що підрозділи російської армії, які силою захопили об’єкти Чорнобильської АЕС і контролювали їх у період з 24 лютого до 31 березня 2022 року, вчинили акт ядерного тероризму.
  • Видання Reuters писало, що РФ змогла захопити Чорнобиль завдяки спецагентам, яких відправила туди ще в 2021 році.

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Теми: НацгвардіяЧАЕСполонені
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