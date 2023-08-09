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Москву знову атакували безпілотники: окупанти стверджують, що БпЛА збили на підльоті до міста

"Українська правда"Середа, 9 серпня 2023, 03:39
Москву знову атакували безпілотники: окупанти стверджують, що БпЛА збили на підльоті до міста
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО УКРОБОРОНПРОМУ

Мер столиці РФ Сергій Собянін заявив, що вночі 9 серпня російські сили ППО нібито збили на околицях Москви два безпілотники.

Джерело: Собянін у Telegram 

Пряма мова: "Була спроба прольоту на місто двох бойових безпілотників. Обидва збиті ППО. Один – у районі Домодєдове, другий – у районі Мінського шосе".

Деталі: За словами мера Москви, наразі немає інформації про постраждалих внаслідок падіння уламків, на місці працюють екстрені служби.

Російський Telegram-канал "Shot" опублікував відео моменту знищення одного з безпілотників у районі Мінського шосе під Москвою.

За даними "Shot", два бойові дрони заходили на Москву синхронно з двох напрямків: з південного заходу і з півдня.

"Перший був збитий ППО в Одинцовському районі поблизу Мінського шосе, другий – у районі Домодєдове. Приблизна відстань між точками знищення дронів – 55 кілометрів по прямій. Вони були збиті з різницею 16 хвилин", – пише канал.

Згодом російське пропагандистське видання "ТАСС" з посиланням на Міністерство оборони РФ повідомило, що два безпілотники намагалися атакувати об'єкти в Підмосков'ї, однак нібито були збиті ППО.

Що цьому передувало:

  • Вночі 30 липня безпілотник влучив у будівлю бізнес-центру "Москва-Сіті" у столиці РФ.
  • 1 серпня безпілотники повторно атакували "Москву-Сіті".

Теми: Росіябезпілотники
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