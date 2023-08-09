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Затримали депутата із Кропивницького, який займався рекетом

Валентина РоманенкоСереда, 9 серпня 2023, 14:59
Затримали депутата із Кропивницького, який займався рекетом
фото ОГП

У Кропивницькому затримали депутата міської ради, який займався "вибиванням" неіснуючих боргів.

Джерело: пресслужби Нацполіції, СБУ та ОГП

Деталі: В ході слідства правоохоронці встановили, що чинний депутат міськради під надуманим приводом вимагав у підприємця 92 тисячі доларів США. За несплату "боргу" нараховувалися відсотки.

Разом зі спільником фігурант залякував потерпілого та його родину.

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Щоб примусити виплатити йому надуманий борг, депутат неодноразово застосовував до підприємця фізичне насильство. Через відсутність можливості сплатити такі кошти потерпілий змушений був продати нерухоме майно членів своєї родини – земельну ділянку, торговельні заклади.

Під час чергового отримання частини коштів правоохоронці затримали депутата в його офісі. В ході обшуків за місцем проживання та роботи затриманого було вилучено готівку, коштовності та майно потерпілого.

 

Депутату та його спільнику повідомлено про підозру у вимаганні. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

ВІДЕО ДНЯ

Слідство звернулося до суду з клопотанням щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Теми: Кропивницькийкримінал
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