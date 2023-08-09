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Затримали депутата із Кропивницького, який займався рекетом

Валентина РоманенкоСереда, 9 серпня 2023, 14:59
Затримали депутата із Кропивницького, який займався рекетом
фото ОГП

У Кропивницькому затримали депутата міської ради, який займався "вибиванням" неіснуючих боргів.

Джерело: пресслужби Нацполіції, СБУ та ОГП

Деталі: В ході слідства правоохоронці встановили, що чинний депутат міськради під надуманим приводом вимагав у підприємця 92 тисячі доларів США. За несплату "боргу" нараховувалися відсотки.

Разом зі спільником фігурант залякував потерпілого та його родину.

Щоб примусити виплатити йому надуманий борг, депутат неодноразово застосовував до підприємця фізичне насильство. Через відсутність можливості сплатити такі кошти потерпілий змушений був продати нерухоме майно членів своєї родини – земельну ділянку, торговельні заклади.

Під час чергового отримання частини коштів правоохоронці затримали депутата в його офісі. В ході обшуків за місцем проживання та роботи затриманого було вилучено готівку, коштовності та майно потерпілого.

 

Депутату та його спільнику повідомлено про підозру у вимаганні. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Слідство звернулося до суду з клопотанням щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Теми: Кропивницькийкримінал
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