НАЗК оцінює спосіб життя більше 130 військкомів: не всі їздять на "Мерседесах"

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг способу життя 135 військкомів з 1795 по всій Україні.

Джерело: голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова Новікова: "Наразі у нас розпочато 135 моніторингів способу життя з загальної кількості керівного складу військкоматів (1795). Це не значить, що в кожному моніторингу варто очікувати порушень".

Деталі: За його словами, як правило, моніторинг способу життя підтверджує те, що більшість працівників є доброчесними. "Не всі воєнкоми їздять на "Мерседесах". Більшість працівників військкоматів мають звичайне житло, "Ланос" і не мають вілл в Іспанії чи будь-де", - підкреслив Новіков.

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