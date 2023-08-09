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НАЗК оцінює спосіб життя більше 130 військкомів: не всі їздять на "Мерседесах"

Станіслав ПогоріловСереда, 9 серпня 2023, 17:00
НАЗК оцінює спосіб життя більше 130 військкомів: не всі їздять на Мерседесах
голова НАЗК Олександр Новіков, фото: Getty Images

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг способу життя 135 військкомів з 1795 по всій Україні.

Джерело: голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова Новікова: "Наразі у нас розпочато 135 моніторингів способу життя з загальної кількості керівного складу військкоматів (1795). Це не значить, що в кожному моніторингу варто очікувати порушень".

Деталі: За його словами, як правило, моніторинг способу життя підтверджує те, що більшість працівників є доброчесними. "Не всі воєнкоми їздять на "Мерседесах". Більшість працівників військкоматів мають звичайне житло, "Ланос" і не мають вілл в Іспанії чи будь-де", - підкреслив Новіков.

Знати більше: "Батальйон Іспанія". УП навідалась у гості до одеського воєнкома та інших українських мільйонерів

Що було раніше: 8 серпня в ДБР повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну розслідують уже 112 проваджень щодо посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, 15 обвинувальних актів вже пішли до суду.

Теми: НАЗКкорупціяЗбройні сили
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