"Батальйон Іспанія". УП навідалась у гості до одеського воєнкома та інших українських мільйонерів

Королівство Іспанія чи не вперше гучно пролунало в контексті українських еліт під час президентства Порошенка. А точніше завдяки віллам Петра Олексійовича та його близьких товаришів – колишнього депутата Ігоря Кононенка та ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Про ці вілли у 2017 році розповіли у проєкті "СХЕМИ".

Раніше, у 2015 році, саме в іспанській Валенсії затримували міністра-втікача часів Віктора Януковича Юрія Колобова.

На початку 2023-го року заступника генерального прокурора Олексія Симоненка було звільнено через новорічний вояж до іспанської Марбельї, де під час повномасштабного вторгнення оселилась родина чиновника.

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А вже на початку весни ту ж таки Марбелью прославив одеський військовий комісар. Його мати, як виявилось, стала власницею тамтешньої вілли вартістю в кілька мільйонів євро

"Українська правда" вирушила до Іспанії на пошуки українських віп-біженців, топутікачів та інших відомих поціновувачів королівства.

Михайло Ткач, Катерина Каплюк