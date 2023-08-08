ДБР уже розслідує понад сотню справ через зловживання військкомів

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ДБР розслідує уже 112 проваджень щодо посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, 15 обвинувальних актів вже пішли до суду.

Джерело: ДБР у Telegram

Дослівно бюро: "Мотивами "популярних" правопорушень посадовців військкоматів стає власна нажива, заради якої вони нехтують як совістю, так і відповідальністю за долю країни".



Деталі: У ДБР нагадали, що лише за останні кілька тижнів викрили близько 10 військкомів:

У ДБР підкреслили, що вони посилюють протидію злочинам у військкоматах та попередили, що будь-які схеми будуть викриті, а винні – притягнуті до відповідальності.



"Наразі перевірка діяльності та способу життя працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки триває. Усі порушення отримають принципову та безкомпромісну оцінку відповідно до Кримінального кодексу", − запевняють у бюро.



Передісторія:

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У розслідуванні Української правди "Батальйон Іспанія" повідомлялося, що родина начальника одеського обласного військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.

Пізніше стало відомо, що стосовно Борисова провели службову перевірку, але підстав для відсторонення від посади не виявили.

Після цього президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити військкома.

У червні Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань Борисова, а НАЗК склало обґрунтований висновок щодо незаконного збагачення Борисова на суму 188 мільйонів гривень. Також повідомлялося, що Борисову повідомили про підозру, але він зник.