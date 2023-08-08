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ДБР уже розслідує понад сотню справ через зловживання військкомів

Ірина БалачукВівторок, 8 серпня 2023, 10:27
ДБР уже розслідує понад сотню справ через зловживання військкомів
Затриманий військком. Фото ДБР

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ДБР розслідує уже 112 проваджень щодо посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, 15 обвинувальних актів вже пішли до суду.

Джерело: ДБР у Telegram

Дослівно бюро: "Мотивами "популярних" правопорушень посадовців військкоматів стає власна нажива, заради якої вони нехтують як совістю, так і відповідальністю за долю країни".

Деталі: У ДБР нагадали, що лише за останні кілька тижнів викрили близько 10 військкомів:

У ДБР підкреслили, що вони посилюють протидію злочинам у військкоматах та попередили, що будь-які схеми будуть викриті, а винні – притягнуті до відповідальності.

"Наразі перевірка діяльності та способу життя працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки триває. Усі порушення отримають принципову та безкомпромісну оцінку відповідно до Кримінального кодексу", − запевняють у бюро.

Передісторія:

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  • У розслідуванні Української правди "Батальйон Іспанія" повідомлялося, що родина начальника одеського обласного військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.
  • Пізніше стало відомо, що стосовно Борисова провели службову перевірку, але підстав для відсторонення від посади не виявили.
  • Після цього президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити військкома.
  • У червні Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
  • Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань Борисова, а НАЗК склало обґрунтований висновок щодо незаконного збагачення Борисова на суму 188 мільйонів гривень. Також повідомлялося, що Борисову повідомили про підозру, але він зник.

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Теми: ДБРЗбройні силикорупціяДБР
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