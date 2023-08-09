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Загроза пусків "Кинджалів": друга тривога по всій Україні тривала майже пів години

Валентина РоманенкоСереда, 9 серпня 2023, 17:46
Загроза пусків Кинджалів: друга тривога по всій Україні тривала майже пів години
винищувачі МіГ-31К. ілюстративне фото Getty Images

У середу 9 серпня по всій території України вдруге оголошували повітряну тривогу через загрозу пусків аеробалістичних ракет "Кинджал", вона тривала 26 хвилин.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Вся Україна - ракетна небезпека! Загроза пусків аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".

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Деталі: Перша тривога, оголошена через зліт МіГа 9 серпня, тривала трохи більше 40 хвилин.

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Теми: повітряна тривога
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