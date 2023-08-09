Загроза пусків "Кинджалів": друга тривога по всій Україні тривала майже пів години

У середу 9 серпня по всій території України вдруге оголошували повітряну тривогу через загрозу пусків аеробалістичних ракет "Кинджал", вона тривала 26 хвилин.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Вся Україна - ракетна небезпека! Загроза пусків аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".

Деталі: Перша тривога, оголошена через зліт МіГа 9 серпня, тривала трохи більше 40 хвилин.