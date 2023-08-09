У Ставропольському краї РФ горіла військова частина

У місті Георгіївськ Ставропольського краю РФ сталася пожежа на території військової частини.

Джерело: голова міського округу Андрій Зайцев, російські Telegram-канали

Пряма мова Зайцева: "На території військової частини по вул. Лермонтова в Георгіївську спостерігалося сильне задимлення − сталося загоряння на речовому складі площею 300 кв/м. Наразі на місці працює пожежна служба самої військової частини, також направлена техніка з Георгіївської та Гарячоводської пожежних служб".

Деталі: Російські Telegram-канали публікували фото пожежі та великих клубів диму.

На території військової частини в Ставропольському краї сталася пожежа. Відео з Telegram RT pic.twitter.com/O9OJQuR8ht — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 9, 2023

Пізніше Зайцев написав, що загоряння на території військової частини вже ліквідували.

Він запевняв, що постраждалих немає, а можливою причиною пожежі назвав самозаймання через високу температуру повітря.

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