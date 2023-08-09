Хабар за землю: ВАКС арештував нардепа Гунька з заставою в 30 мільйонів
Середа, 9 серпня 2023, 20:05
Вищий антикорупційний суд арештував на 2 місяці підозрюваного в отриманні хабара нардепа Анатолія Гунька з альтернативою заставив в 30 мільйонів гривень.
Джерело: трансляція засідання суду
Деталі: Суд задовольним клопотання слідства частково. Ухвалено взяти Гунька під варту в залі суду.
Строк дії ухвали суду – до 7 жовтня 2023 року.
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При цьому ВАКС зменшив розмір застави Гуньку до 30 мільйонів (САП клопотала про 50 млн).
Захист нардепа клопотав про домашній арешт.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Правоохоронці повідомили про підозру в отриманні хабара народному депутату від "Слуги народу" Анатолію Гуньку.
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- Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео з перемовинами про хабар за участю народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька.