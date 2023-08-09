Хабар за землю: ВАКС арештував нардепа Гунька з заставою в 30 мільйонів

Вищий антикорупційний суд арештував на 2 місяці підозрюваного в отриманні хабара нардепа Анатолія Гунька з альтернативою заставив в 30 мільйонів гривень.

Джерело: трансляція засідання суду

Деталі: Суд задовольним клопотання слідства частково. Ухвалено взяти Гунька під варту в залі суду.

Строк дії ухвали суду – до 7 жовтня 2023 року.

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При цьому ВАКС зменшив розмір застави Гуньку до 30 мільйонів (САП клопотала про 50 млн).

Захист нардепа клопотав про домашній арешт.

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