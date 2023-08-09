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Третій зліт МіГа 9 серпня: по всій Україні лунала тривога

Валентина РоманенкоСереда, 9 серпня 2023, 20:46
Третій зліт МіГа 9 серпня: по всій Україні лунала тривога
скриншот

У середу 9 серпня по всій території України втретє оголосили повітряну тривогу через загрозу пусків аеробалістичних ракет "Кинджал". Вона тривала 25 хвилин.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в Telegram

Дослівно ПС: "Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К . Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".

Що передувало: В середу 9 серпня було дві масштабні тривоги через зльоти МіГів (одна на 44 хвилини, інша - на 26). Під час другої тривоги робота ворожої РЕБ імітувала запуск "Кинджалів".

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Теми: повітряна тривога
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