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Повітряні сили пояснили, чому в Telegram зарясніло повідомленнями про пуски "Кинджалів"

Валентина РоманенкоСереда, 9 серпня 2023, 19:15
Повітряні сили пояснили, чому в Telegram зарясніло повідомленнями про пуски Кинджалів
Юрій Ігнат. скриншот

Під час другого злету винищувача МіГ-31К у Росії 9 серпня робота ворожої РЕБ імітувала запуск "Кинджалів".

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Що відбулось? Черговий зліт МіГ-31 з аеродрому Саваслейка. Як відомо МіГ-31К є носієм аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал"… Коли було зафіксовано вже відбій тривоги, був повторний зліт, тож була імовірна загроза застосування ракет "Кинджал".

Власне, чому здійнялася ця інформаційна напруга. Тому що була "засічка" в районі північних областей. Відповідно багато телеграм-каналів уже почали писати, що рухаються ракети "Кинджал" в напрямку Вінницької області чи інших.

"Засічка" зі швидкістю 7500 (км на годину) - це характерний маркер того, що це може рухатись саме аеробалістична ракета. Такі самі "засічки" були і напередодні Дня Повітряних сил, коли ворог "привітав" нас із професійним святом таким чином. Але тоді були реальні "Кинджали", три пуски ракет і поміж них було й кілька імітаційних.

Імітаційні - тобто працюють ворожі засоби радіоелектронної боротьби і, власне, створюються такі хибні "мітки". Такі мітки, очевидно, були і зараз".

Деталі: Офіцер зазначив, що інформації про прильоти вибухи чи на території України немає.

Водночас Ігнат порадив не випробовувати долю і щоразу відповідним чином реагувати на повітряну тривогу.

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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